CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün 'Mutfak musluğu için tamirci çağırdım. Tamir için 30.000 lira istediler' paylaşımı sosyal medyada alay konusu oldu. Paylaşımı Ti'ye alan vatandaşlar, Mustafa Sarıgül'e tepki gösterdiler.

Mustafa Sarıgül, evinin mutfağında çektiği videoyu sosyal medya hesabından 'Mutfak musluğu için tamirci çağırdım. Tamir için 30.000 lira istediler' diyerek paylaştı.

Paylaşıma yorum yapan vatandaşlar, Mustafa Sarıgül'ün şov yapma ve iktidarı eleştirmek için kendisini küçük düşürdüğünü belirterek Ti'ye aldı.

İşte o yorumlar;

'Ülke 6000 km menzilli hipersonik füze yapıyor. Şunların uğraştığı işlere bakın yav'

'Bize gelen tamirci 1000₺ aldı. Demek ki senin kullandığın musluk ne markaysa artık tamiri o kadar tutuyor yani zenginliğinin gözü kör olsun. Gelinin de boşanma parası için 1.5 milyar istemişti. Demek ki haklı.'

'Eğer şaka yapıyorsan komik değil, ciddi isen hiç komik değilsin.'

'Musluktakiiii sorun ne olursa olsun hatta musluğu değiştirsin oranın tamiratı 2 bin lirayı gecmez , hatta musluğu degiştirmez contayla çözerse 1 lira conta 200 lirada işçilik alsa 200 lirayla çözülür,, 30 bin dediyse. Faiş fiyattan ticaret bakanlığına şikayet edin'

'Ya yeter bıktık be böyle siyasetmi olur. Siyasetçiler artık milletle kafa bulmaya başladı farkındamısınız?'

'Abi bu millet sana niçin oy verdi ülkenin o kadar sorunu varki sen musluk peşindesin eyer senin evin musluğu bozuksa ben hiç bir sey bilmiyorum işin gucun sov'

'O kadar lüks evde oturursan normal'