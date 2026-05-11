ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncüsü olduğu ve yaptığı temaslarla yatırım programına alınmasını sağladığı Lisanslı Depo Projesinde önemli adımlar atıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ordu Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. tarafından yürütülen Lisanslı Depo Projesi'nde önemli bir aşamaya gelindi. Daha önce Yerel Kalkınma Programı kapsamına alınan proje için ön başvuru süreci DOKA ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda resmen tamamlandı.

ÖN BAŞVURU TAMAMLANDI

Ön başvurunun tamamlanmasının ardından proje yazım ve detaylandırma aşamasına geçildi. Teknik altyapı, kapasite planlaması, finansal modelleme ve uygulama süreçlerine ilişkin çalışmalar önümüzdeki günlerde tamamlanacak. Hazırlanacak kapsamlı dosyanın yaklaşık 45 gün içerisinde final başvurusu olarak ilgili kurumlara sunulması planlanıyor.

ORDU'NUN TARIM TİCARETİNDE STRATEJİK BİR MERKEZ HALİNE GELMESİ HEDEFLENİYOR

Bu çalışmalar kapsamında lisanslı depoculuk şirket yapısının yeniden aktif hale getirilmesiyle birlikte proje süreci hızlandırılırken, bölgenin tarımsal geleceği açısından büyük önem taşıyan lisanslı depoculuk yatırımı için teknik ve mali çalışmalar da başlatıldı.

Özellikle fındık başta olmak üzere bölgedeki tarım ürünlerinin sağlıklı, güvenli ve standartlara uygun şekilde depolanmasını hedefleyen proje, üreticiye ürününü değerinde muhafaza etme, finansmana erişim kolaylığı ve piyasa istikrarına katkı sunmayı amaçlıyor. Aynı zamanda Ordu'nun tarım ticaretinde stratejik bir merkez haline gelmesi hedefleniyor.

LİSANSLI DEPO TARIM EKONOMİSİNE KATKI SUNACAK

Bölgesel kalkınma açısından önemli bir yatırım olarak değerlendirilen Lisanslı Depo Projesi'nin, üreticinin korunması, ürün kalitesinin artırılması ve tarımsal ekonominin güçlendirilmesi adına önemli katkılar sağlaması bekleniyor.