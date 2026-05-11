KOCAELİ (İGFA) - Özel bireylerin her zaman en büyük destekçisi olan Çayırova Belediyesi, özel bir programı daha hayata geçirdi. Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi'nde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen programa Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, özel bireyler ve aileleri katılım sağladı.

Programda ilk olarak Demir söz alırken, daha sonrasında kürsüye çıkan Başkan Çiftçi, şunları dile getirdi; '2019'da göreve geldiğimizde bu alanda bir eksiklik olduğunu fark ettik ve bu merkezi hayata geçirdik. Sadece özel bireylerimizin değil, tüm vatandaşlarımızın hassasiyet seviyesini artıran Fatma Çelik Engelliler Merkezi'nde özel bireylerimize hizmet veriyoruz. Spordan, el becerilerine, kişisel gelişimlerini artıran etkinliklerden birçok noktada özel bireylerimize ve ailelerine hizmet veriyoruz.'

EN ÖZEL EL EMEĞİ ESERLER

Konuşmaların ardından Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi'nde eğitim alan özel bireylerden oluşan folklor ekibinin gösterisi ve şiir dinletisinin ardından, protokol üyeleri sergi alanını gezdi. Burada özel bireylerin yıl boyunca yaptığı çalışmaları yerinde gören Başkan Çiftçi ve beraberindeki heyet, özel bireyleri ve öğretmenlerini tebrik etti. Dışarıda kurulan stantlarda özel bireyler de doyasıya eğlenirken, program sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, 'Özel bireylerimizin sevgisi, azmi ve mutluluğu bugün yüreklerimize dokundu.

Engelliler Haftası kapsamında Fatma Çelik Engelliler Merkezimizde düzenlediğimiz programda; özel çocuklarımızın hazırladığı gösterileri izledik, şiirlerine ortak olduk ve el emeği göz nuru eserlerinin yer aldığı sergileri gezdik. Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm, ailelerimizin mutluluğu bizim için her şeyden kıymetli. Sevginin, dayanışmanın ve farkındalığın büyüdüğü bu güzel günde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' dedi.