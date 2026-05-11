SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ilkbahar doğa yürüyüşlerinde doğaseverler Hendek'in eşsiz yaylalarında iki ayrı mevsimi bir arada yaşadı. 1440 rakıma uzanan parkurda baharın renkleriyle kar manzaraları buluşurken, katılımcılar doğanın huzurunda unutulmaz bir gün geçirdi.

1440 rakıma kadar çıkılan 16 kilometrelik parkurda doğaseverler iki ayrı mevsimi bir arada yaşama imkanı buldular. Yürüyüş boyunca ilkbaharın en güzel renkleri arasında geçiş yapan doğa tutkunları, rakım yükseldikçe mendereslerde oluşan kar birikintisine şahit oldular.

Katılımcılar ayrıca yürüyüş boyunca doğanın en güzel karelerini ölümsüzleştirerek günlük hayatın stresinden uzaklaştılar.