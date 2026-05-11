Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TRT'nin desteğiyle, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 7. Sufi Film Festivali, 'Tarihin En Uzun Sessizliği' temasıyla düzenlendi.

KONYA (İGFA) - Bu yıl İsrail zulmüyle hayatını kaybeden Filistinli sivillere adanan festival kapsamında hafta sonu 'Tarihin En Uzun Sessizliği' adlı deneysel anma filmi ile ödüllü 'Hind Rajab'ın Sesi' filminin özel gösterimi Konya Büyükşehir Belediyesi Depo No 4'te gerçekleştirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine dayanılarak hazırlanan deneysel filmde, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden yaklaşık 60 bin Filistinlinin Arapça ve İngilizce isimleri ile yaş bilgileri paylaşıldı. 30 saati aşan süresiyle dikkat çeken çalışma, izleyiciyi rakamların ötesinde, isimler ve hatıralar üzerinden yaşanan büyük trajediyle yüzleştirmeyi amaçladı.

'HİND RAJAB'IN SESİ' FİLMİNİN ÖZEL GÖSTERİMİ YAPILDI

Yönetmenliğini ve senaristliği Tunuslu Kaouther Ben Hania'nın üstlendiği ve uluslararası ödüller kazanan 'Hind Rajab'ın Sesi' filminin özel gösterimiyle devam etti. Filistin'de yaşanan insanlık dramını dünya kamuoyuna taşıyan önemli yapımlardan biri olan film, tek gösterim olarak izleyiciyle buluştu. Filmde 2024 yılında Gazze'de İsrail saldırısı altındaki bir araçta mahsur kalan 6 yaşındaki Hind Rajab'ın, Kızılay gönüllüleriyle yaptığı gerçek telefon görüşmelerine dayanıyor.

Festival kapsamında Depo No 4'e gelen ziyaretçilere, Filistin'de hayatını kaybeden sivillerin hatırasına birer karanfil de takdim edildi.

7. Sufi Film Festivali, bu yıl sinemanın gösterişli anlatım imkânlarından çok, sessizliğin ve hatırlamanın gücüne odaklandı.