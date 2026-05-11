Gazeteci Yazar Mesut Demir, 600 yıllık gelenek olan Erguvan Bayramı etkinliklerini kaleme aldı.

BURSA (İGFA) - İşte Gazeteci Yazar Mesut Demir'in yazısı:

Bursa'nın Fethi'nin 700. yıl dönümünü kutladığımız 2026 yılının damga vuran en güzel etkinliklerinden biri 600 yıllık Erguvan Bayramı geleneğiydi.

Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen Erguvan Bayramı programları görkemli bir etkinliğe dönüştü.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın Yıldırım'ı tarihi, kültürü, kökleri ve değerleriyle birlikte geleceğe taşımak adına önemli çalışmalara imza atıyor.

Bunların bir tanesi de kültürümüzü geleceğe taşıyacak 600 yıllık Erguvan Bayramı geleneği:

Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Başkanı görevini de yürüten Oktay Yılmaz, kültür ve turizm konusunda yaptığı ve yapacağı çalışmaları kamuoyu yakından takip ediyor.

Emir Sultan Hazretleri'nin maneviyatı gölgesinde gerçekleşen Erguvan Bayramı programı, ülke genelinde de ses getirdi.

Ünlü sanatçı Ahmet Özhan'ın renk verdiği programda Emir Sultan Meydanı'nda Mevlit programı, Barış Manço Kültür Merkezi'nde de Erguvan Şiir Dinletisi vatandaşlar tarafından büyük bir beğeni topladı.

Erguvan Bayramı'nda önemli mesajlar verdi Başkan Oktay Yılmaz:

'Erguvan bayramı; Bursa'mızın manevi kimliğini ön plana çıkaran ve gönül dünyamızı köklerimize bağlayan kadim geleneklerimizden biridir. 600 yıllık geçmişi olan bu anlamlı buluşma, Emir Sultan Hazretleri'nin gönül halkasına dahil olmanın da zarif bir nişanesidir.'

Geçmişimizi muhafaza ederek, onu anlayarak ve yaşatarak geleceğimizi inşa etmek istediklerine vurgu yaptı Oktay Yılmaz:

'Gençlerimizin kendilerini geliştirebilecekleri gençlik merkezleri, her yaştan hemşehrimizin faydalanabileceği spor salonları, gece gündüz demeden bilgiye erişim imkânı sunan uyumayan kütüphaneler, sosyal hayatı canlandıran yıldırım kafeler ve daha birçok hizmeti hayata geçiriyoruz.'

Nitekim:

Bursa'nın köklü geleneği Erguvan Bayramı, görkemli etkinlikleriyle Bursa'nın Fethi'nin 700. yıl dönümünü kutladığımız bu yıla damga vuran bir etkinlik oldu.

Geçmişini bilmeyen, unutan milletler, küçülmeye, yok olmaya mahkumdur.

Geçmişi, kültürümüzü, geleneklerimizi unutturmamak, gelecek neslin hafızalarında kalmasını sağlamak hepimizin boynumuzun borcudur.

Kültürümüzün ve geleceğimizin gelecek nesillere aktarılmasında önemli etkisi olan Erguvan Bayramı etkinliğinde emeği geçen başta Oktay Yılmaz olmak üzere tüm Yıldırım Belediyesi ekibini tebrik ediyorum.

Sağlıklı ve esen kalın: