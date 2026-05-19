TRABZON (İGFA) - Trabzon ve Azerbaycan'ın Şuşa kenti, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Şuşa Özel Temsilcisi Aydın Kerimov tarafından imzalanan protokolle kardeş şehir oldu.

ÖNEMLİ İSİMLER KATILDI

İmza törenine Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, BM-Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanı Raşad Nebiyev, Azerbaycan Şehir Planlama ve Mimarlık Devlet Komitesi Başkanı Anar Guliyev ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Prof. Dr. Birol Akgün'ün yanı sıra farklı ülkelerden çok sayıda temsilci katıldı.

İLİŞKİLERİMİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, imzalanan protokol ile Trabzon ve Şuşa arasında kültür, turizm, şehircilik, ekonomi ve sosyal alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesini hedeflediklerini belirterek, 'Karadeniz'in incisi Trabzon'umuz ile Karabağ'ın tarihi ve kültürel merkezi Şuşa arasında kurduğumuz kardeşlik köprüsünün, iki ülke arasındaki güçlü bağlara yeni katkılar sunacağına inanıyorum' dedi.