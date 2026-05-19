Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaelispor Müzesi için forma imzaladı

Bizim Çocukların 2026 FIFA Dünya Kupası geniş kadrosu belli oldu

Ziyaretçiler Mudanya Mübadele Anı ve Kültür Evi'nde; geleneksel mutfak kültürü, 150 yıllık aynalar, nüfus tezkereleri, fotoğraflar, kıyafetler ve mübadele dönemine ait kişisel eşyaları görebiliyor.

Halitpaşa Mahallesi Şeref Sokak No:6'da bulunan yapının 1870'te Rumlar tarafından inşa edildiği, 1923 mübadelesinde boşaltıldığı ve 23 Aralık 1923'te Giritli mübadillere iskân edildiğine ilişkin tarihi bilgilerin de yer aldığı broşürde, uzun yıllar metruk kalan binanın, restorasyon sonrasında 2020 yılında Anı Evi olarak hizmete açıldığı kaydedildi.

Dernek Başkanı Hüseyin Türker, broşürle mübadele farkındalığını artırmayı ve kültürel mirası geniş kitlelere ulaştırmayı amaçladıklarını söyledi.

BURSA (İGFA) - Mudanya Lozan Mübadilleri Derneği, Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı desteğiyle sürdürülen 'Hatırlamak Haktır-Mübadele Kimliğinin Güçlendirilmesi' projesi kapsamında hazırladığı broşürle, mübadele kültürünü yaşatan Mudanya Mübadele Anı ve Kültür Evini tanıttı.

Mudanya Lozan Mübadilleri Derneği, Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı desteğiyle hazırladığı broşürle, ilçede, 1923 Türk-Yunan nüfus mübadelesinin izlerinin yaşatıldığı Mübadele Anı ve Kültür Evi'ni tanıttı.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.