Manisa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Manisa'da büyük bir coşkuyla kutlandı. Programda öğrencilerin sergilediği halk oyunları gösterileri, taekwando, judo, güreş ve jimnastik gösterileri büyük beğeni gördü.

MANİSA (İGFA) - Manisa'da Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan kutlama programına CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Adalet Komisyonu Başkanı Osman Soydal, Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Emre Halil Esenkaya, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kuyumcu, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile çok sayıda Manisalı katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden kutlama töreninde, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

19 Mayıs 1919'un sadece bir tarih olmadığını belirten Öztürk, '19 Mayıs bağımsızlık aşkının Samsun'dan Anadolu'ya dalga dalga yayılışının adıdır. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a attığı ilk adım yalnızca bir kurtuluş hareketinin başlangıcı değil, aynı zamanda Türk gençliğine duyulan sonsuz güvenin de ilanıdır. Çünkü Atatürk, 'Bütün ümidim gençliktedir' diyerek, bu ülkenin yarınlarını gençlerimize emanet etmiştir' dedi.

Tören, öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin okunması ve gençliğin Ata'ya cevabının okunması ile devam etti.

Ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularının halk oyunları gösterileri, taekwando, judo, güreş ve jimnastik gösterileri sahnelendi. Öğrencilerin spor branşlarında sergiledikleri performanslar büyük beğeni topladı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda, spor panayırı, fotoğraf resim sergisi ile Teknofest standı da yer aldı.

