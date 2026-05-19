Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet veren Hisaray İyilik Merkezi, 2026 yılında da ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmayı sürdürüyor. Yılın ilk 5 ayında 319 aileden bin 287 kişiye, 4 bin 590 parça kıyafet ve 259 çift ayakkabı yardımı yapıldı.

Ortahisar ilçesi Gülbaharhatun Mahallesi'nde faaliyet gösteren merkez, vatandaşların temel ihtiyaçlarına katkı sağlayarak dayanışma kültürünü güçlendiriyor. Büyükşehir Belediyesi'nin Trabzon İletişim ve Koordinasyon Merkezi'ne (TİKOM) başvuru yapan ihtiyaç sahibi vatandaşlar, Hisaray İyilik Merkezi'nden yararlanabiliyor. Merkezden 2026'nın ilk 5 ayınfa 319 aileden bin 287 kişi yararlandı. Bu kişilere 4 bin 590 parça kıyafet ve 259 çift ayakkabı teslim edildi.

SOSYAL BELEDİYECİLİK ÖRNEĞİ

Hisaray İyilik Merkezi'nde ihtiyaç sahibi vatandaşlar, kendilerine uygun ürünleri seçerek temin edebiliyor. Uygulama sayesinde hem vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor hem de yardımlar daha düzenli ve insan onuruna yakışır bir şekilde ulaştırılıyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, sosyal belediyecilik çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilerek, 'İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Hisaray İyilik Merkezi aracılığıyla hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına destek olmayı sürdürüyoruz. Hiçbir vatandaşımızın kendisini yalnız hissetmemesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz' ifadelerine yer verildi.