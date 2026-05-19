KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü ve Çayırovaspor'un ortaklığında düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Futbol Turnuvası'nın açılışı, kent protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi.

Çayırova'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel ortaokullar arası gençlik futbol turnuvası düzenlendi.

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü ile Çayırovaspor'un ortaklığında düzenlenen turnuvanın açılış maçına Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Şahin, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir, Çayırovaspor Başkanı Muammer Aydın, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, genç futbolcular, öğrenciler ve velileri katılım sağladı.

Kuştepe Stadyumu'nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerle ve sporcularla bir araya gelen kent protokolü önce Kuştepe Stadı çevresinde bir yürüyüş gerçekleştirdi akabinde ise ellerinde Türk Bayrakları ile günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

BAŞLAMA VURUŞU PROTOKOLDEN

Daha sonrasında turnuvanın açılış mücadelesi olan maçın temsili olarak başlama vuruşunu gerçekleştiren Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal ve Çayırova Belediyeac Başkanı Bünyamin Çiftçi, genç sporculara turnuvada başarılar diledi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, 'İlçe Kaymakamımız Ahmet Önal ile birlikte, Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübümüz ve Çayırovasporumuzun işbirliğiyle ortaokullar arasında düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Turnuvası'nın başlama vuruşunu gerçekleştirdik. Sporun birleştirici gücüyle, dostluğun ve centilmenliğin ön planda olduğu güzel bir turnuva olmasını temenni ediyor; katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum' dedi.

Turnuva sonrasında dereceye giren ekiplere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.