Keçiören'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, gün boyu sürecek etkinliklerle coşkuyla kutlandı. 19 Mayıs coşkusu Fatih Stadı'ndaki gösteriler ve Sefo konseriyle sona erecek.

ANKARA (İGFA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında gün boyu sürecek kutlama programın ilki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ile başladı.

Belediye önünde gerçekleştirilen törende, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende konuşan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan 19 Mayıs 1919'daki adımın ne kadar onurlu bir mücadele olduğunu vurgulayarak, 'Bugün hüviyetimize sahipsek, gerçek dinimizi ve inanç değerlerimizi özgürce yaşıyorsak, bu mücadelenin bir sonucu olduğunu unutmayacağız. Yüce Mevlam, şanlı Türk bayrağımızı ve milletimizin birliğini, dirliğini daim eylesin' dedi.

Kutlamalar kapsamında Fatih Stadı'nda nostaljik bayram etkinlikleri düzenlendi.

Gün boyu sürecek etkinlikler kapsamında Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Konseri ile başlayacak etkinliklerde Vosvos araçlarla gezi, bando eşliğinde sporcu yürüyüşü, mehteran gösterisi, seymen gösterisi, halk oyunları, karate, minder, jimnastik ve Türk bayraklı koreografi gösterileri vatandaşlarla buluşacak. Genç sporcuların performansları ve sahne gösterileri bayram coşkusunu gün boyu canlı tutacak, kutlamalarla Keçiören'de 19 Mayıs ruhu doyasıya yaşanacak.

Etkinliklerde fener alayı yürüyüşü ise marşlar ve Türk bayrakları eşliğinde belediye önünde sona erecek.

19 Mayıs coşkusu akşam ise belediye önünde kurulan dev sahnede Sefo konseriyle final yapacak.