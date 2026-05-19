Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Camili Mahallesi Ahududu Sokak'ta grup yolu olarak kullanılan 2 bin 500 metrelik güzergâhı sıcak asfalt ile buluşturuyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK), şehrin dört bir yanında sıcak asfalt mesaisini sürdürüyor.

YOLBAK ekipleri hafta içi-sonu fark etmeksizin plan ve program dahilinde sürdürdüğü asfalt çalışmalarını Adapazarı 15 Temmuz Camili Mahallesi'nde devam ediyor.

Ahududu Sokak'ta toplam 2 bin 500 metrelik grup yolunda gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışmalarıyla birlikte bölgedeki ulaşım daha güvenli ve konforlu hale gelecek.

Yerleşim alanı içerisinde yoğun olarak kullanılan güzergâhta trafik akışı rahatlarken, vatandaşlar da günlük ulaşımını daha kısa sürede ve sorunsuz şekilde sağlayabilecek.