Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirdiği 'Akran Nezaketi ve Arkadaşlık İlişkileri' eğitimlerine Şehit Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep İlkokulu'nda devam edildi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimlerine katkı sunacak eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 'Akran Nezaketi ve Arkadaşlık İlişkileri' eğitimleri kapsamında 2026 yılı içerisinde 10 okulda toplam 484 öğrenciye ulaşıldı.

Son olarak Şehit Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep İlkokulu'nda gerçekleştirilen eğitime Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Selim ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Esengül Kibar da katılarak öğrencilere çeşitli hediyeler verdiler.

Eğitimde; saygı, empati, etkili iletişim, farklılıklara hoşgörü ve akran zorbalığıyla mücadele konuları ele alındı. İnteraktif sunumlar ve grup çalışmalarıyla desteklenen programda öğrencilere, hem okulda hem de sosyal medyada nezaketli bir dil kullanmaları, dışlayıcı davranışlardan kaçınmaları ve zorbalık karşısında sessiz kalmamaları gerektiği anlatıldı.

İNSANİ DEĞERLERLE YETİŞMELERİ ÖNEMLİ

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, çocukların yalnızca akademik başarılarının değil, insani değerlerle yetişmelerinin de önem taşıdığı vurgulanarak, bu tür eğitimlerin kent genelinde devam edeceği belirtildi.

2026 yılı içerisinde Karlık, Kireçhane, Gürbulak, Gölçayır, Akoluk, Dolaylı, Düzyurt, Yeşilova Kemal Bülbüloğlu ortaokulları ile Şehit Pilot Burak Gençcelep İlkokulu'nda gerçekleştirilen eğitimlerle toplam 484 öğrenciye ulaşıldığı ifade edildi. 'Akran Nezaketi ve Arkadaşlık İlişkileri' eğitimi farklı okullarda devam edecek.