Bursa İnegöl Belediyesi'nin YKS sınavına hazırlanan öğrenciler için başlattığı Akademik Rehberlik ve Sınav Destek Programından 330 öğrenci faydalandı. Belediye Başkanı Alper Taban, sınav öncesi öğrencilerle bir araya gelerek gençlere başarı dileklerini iletti.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi tarafından Mart 2026 - Haziran 2026 tarihleri arasında hayata geçirilen Akademik Rehberlik ve Sınav Destek Programı, YKS'ye hazırlanan öğrencilerin sınav sürecine akademik ve psikolojik açıdan destek olmayı sürdürüyor.

Program kapsamında 12. sınıf ve mezun öğrencilerin yanı sıra süreç içerisinde 11. sınıf öğrencileri ile KPSS, DGS ve ön lisans sınavlarına hazırlanan adaylar da sürece dahil edilerek kapsam genişletildi.

Toplamda 330 öğrenciye ulaşılan programda; 160 öğrenciyle birebir rehberlik görüşmeleri, 170 öğrenciyle ise grup rehberliği çalışmaları gerçekleştirildi.

Öğrencilere akademik hedef belirleme, kişiye özel çalışma planı oluşturma, deneme sınavı takibi, sınav stratejileri, zaman yönetimi ve motivasyon desteği sunulurken; sınav kaygısı, stres yönetimi ve psikolojik dayanıklılığı artırmaya yönelik çalışmalar da programın önemli bir parçası oldu.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Yeni Yaşam Alanı ve Kent Meydanında bulunan Nöbetçi Kitaphanede programın yürütüldüğü alanı ziyaret ederek TYT ve AYT'ye hazırlanan öğrencilerle bir araya geldi.

Hafta sonu sınava girecek öğrencilerin çalışma süreçlerini yerinde inceleyen Başkan Taban, gençlerle sohbet ederek hedefleri ve hazırlık süreçleri hakkında bilgi aldı. Ziyarette programdan elde edilen sonuçlar da kamuoyu ile paylaşılırken, Başkan Taban 330 öğrencinin sürece dahil olduğunu açıkladı.

Başkan Alper Taban, gençlere sınav sürecinde başarı dileklerini iletti.