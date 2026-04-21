Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Düzköy ilçesinde içme suyu ve atık su altyapısını güçlendirecek yatırımlara devam ediyor. İlçede, toplam yatırım bedeli 227 milyon TL olan iki ayrı çalışma sürüyor.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşu olan TİSKİ Genel Müdürlüğü, kentin dört bir yanına içme suyu ve diğer altyapı hizmetleri sunmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz 2 yıllık süreçte 18 ilçede 700 bin metre uzunluğunda yeni içme suyu hattı ve 53 bin metrelik kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştiren TİSKİ, Düzköy ilçesinde de altyapı yatırımlarını sürdürüyor.

İÇME SUYU SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

Düzköy'de, Çal İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin açılışı bu dönemde gerçekleştirilerek halkın hizmetine sunuldu. Çayırbağı Mahallesi içme suyu şebeke hattı yapımı tamamlandı.

Doğankaya ve Yerlice mahallelerinde sondaj ile yeni su kaynakları elde edildi. Diğer taraftan TİSKİ ekipleri, geçtiğimiz yıl kendi personeli eliyle ilçeye 4 bin 880 metre içme suyu hattı ile 424 metre kanalizasyon hattı kazandırdı.

2 PROJEDE BEDEL 227 MİLYON TL

Toplam yatırım bedeli 227 milyon TL olan iki büyük proje ile ilçede modern, sağlıklı ve sürdürülebilir bir altyapı hedefleniyor. Doğankaya ve Gülcana mahallelerini kapsayan içme suyu projesi çalışmalarında sona gelindi. Yaklaşık 14 milyon TL'lik proje kapsamında 9 bin 896 metre içme suyu hattı, bin 500 metre abone hattı ve 200 metreküp kapasiteli içme suyu deposu inşa ediliyor.

ATIK SU ARITMA TAM GAZ

Düzköy Atıksu Şebeke Hattı ve Atıksu Arıtma Tesisi projesinde ise fiziki gerçekleşme oranı yüzde 46'ya ulaştı. 213 milyon 391 bin TL yatırım bedeline sahip projede, günlük bin 800 metreküp kapasiteli ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi inşa ediliyor. Ayrıca 20 bin 200 metre kanalizasyon hattı, 9 bin metre parsel hattı, 3 adet paket terfi merkezi, 581 adet muayene bacası ve bin 500 adet parsel bacası imalatı sürdürülüyor.

BAŞKAN GENÇ: 'MODERN ALTYAPI'

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Düzköylü hemşerilerimizin daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna ulaşması, atık suların ise çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Tüm ilçelerimizi olduğu gibi Düzköy'ümüzü de daha modern ve güçlü bir altyapıya kavuşturmak için yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz' dedi.