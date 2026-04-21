İzmir'de 2026 ADS Gülsin Onay Piyano Festivali ve Yarışması sonuçları açıklandı.

İZMİR (İGFA) - İzmir, 16-19 Nisan 2026 tarihleri arasında klasik müziğin kalbinin attığı görkemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Bu yıl büyük bir coşkuyla gerçekleştirilen 2026 ADS (Aras Deniz Sipahi) Uluslararası 'Gülsin Onay' Piyano Festivali ve Yarışması, dünyanın dört bir yanından gelen genç piyanistlerin yeteneklerini sergilediği unutulmaz bir sanat şölenine dönüştü. Dört gün boyunca süren festival kapsamında düzenlenen masterclass çalışmaları, resitaller ve konserler, İzmir'in kültürel atmosferine derin bir soluk kazandırırken, yarışma bölümü geleceğin virtüözlerini müjdeledi.

ULUSLARARASI STANDARTLARDA TİTİZ DEĞERLENDİRME

Yarışmanın değerlendirme süreci, müzik dünyasının saygın isimlerinden oluşan uluslararası bir jüri tarafından yürütüldü. Devlet Sanatçısı Gülsin Onay'ın başkanlık ettiği jüri heyetinde; Portekiz Madeira Konservatuvarı Piyano Profesörü ve Bölüm Başkanı Robert Andres, DEÜ Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Talia Özlem Baltacı ve Aras Deniz Sipahi yer aldı. Genç sanatçıların hem teknik yetkinliklerini hem de eserlere kattıkları müzikal yorumları büyük bir titizlikle inceleyen jüri üyeleri, piyano edebiyatının zorlu eserlerini başarıyla icra eden isimleri belirlemekte hayli zorlandı.

Yarışmanın sonuçları, gençlerin müziğe olan adanmışlığını gözler önüne serdi. 6-9 Yaş Kategorisinde birincilik ödülünü Uras Efe Değerli kazanırken; Kaya Engin ve Derin Şahin ikinciliği, Rüzgar Çetin ve Mert Çetinkaya ise üçüncülüğü paylaştı. Bu kategoride Ela Özyetim Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü. 10-13 Yaş Kategorisinde David Derin Barretto Martins sergilediği üstün performansla birinci olurken; ikincilik kürsüsünü Lalın Ayşen Ennekavi, Mehmet Erdem Güdül ve Ece Miray Yılmaz paylaştı. Civan Mert Şen'in üçüncü olduğu bu grupta, Aslıhan Poladova Jüri Özel Ödülü'nün sahibi oldu.

Daha ileri seviye icraların beklendiği 14-17 Yaş Kategorisinde jüri, bu yıl birincilik ödülü verilmemesini kararlaştırdı. Ancak Ceren Gül ve İrfan Karakılıç ikincilik ödülünü göğüslerken, Hüseyin Ozan Eren ve Mehmet Can Ezzahraoui üçüncülük sevincini paylaştılar. Bu grubun Jüri Özel Ödülü ise Deniz Taşkın'a takdim edildi.

'BİLGE BİR ÇINARIN GÖLGESİNDE YETİŞEN FİDANLAR'

Festivalin sadece bir yarışmadan ibaret olmadığını, aynı zamanda kuşaklararası bir aktarım köprüsü kurduğunu gösteren en anlamlı anlar ise ödül töreninde yaşandı. Yarışmacı bir velinin Gülsin Onay'a hitaben dile getirdiği, 'Büyük bir çınar ağacısınız hocam. Bilge bir ağaç. Gölgenizden yükselen genç fidanlar izinizde,' sözleri, festivalin ruhunu özetleyen en duygusal mesaj oldu. Gülsin Onay ve jüri üyelerinin genç piyanistlere aşıladığı ilhamla sona eren organizasyon, Türkiye'nin piyano eğitimindeki yükselen grafiğini bir kez daha kanıtladı.

Geleceğin dünyaca ünlü piyanistleri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen bu genç yetenekler, İzmir'de aldıkları bu motivasyonla sanat yolculuklarını daha da yukarılara taşımaya hazırlanıyor.