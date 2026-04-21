Bursa LÖDER destekleri ile Sabahattin Gazioğlu tarafından yapılan ve Uludağ Üniversitesi'ne bağışlanan Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar 23 Nisan şenliğinde bir araya gelerek doyasıya eğlendi.

BURSA (İGFA) - Bursa LÖDER destekleriyle yaptırılan ve Bursa Uludağ Üniversitesi'ne bağışlanan Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar, 23 Nisan etkinliğinde bir araya gelerek bayram sevincini yaşadı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen şenlikte çocuklar, etkinlik masalarında oyunlar oynayıp kahkahalar eşliğinde keyifli anlar yaşadı. Özlüce Doğa Koleji tarafından kurulan etkinlik alanları ve Uludağ Üniversitesi Öğrenci Toplulukları bünyesindeki Renkli Gülücükler ekibinin balon gösterileri organizasyona renk kattı.

Etkinlikte, Uzay Pastanesi tarafından hazırlanan özel 23 Nisan pastası çocuklarla birlikte kesildi. Ata Lions tarafından sunulan ikramlar eşliğinde çocuklar, Nilüfer Belediyesi'nin ses sistemi desteğiyle marşlar söyleyip bayrak sallayarak bayramın coşkusunu doyasıya yaşadı. Hediyelerini heyecanla açan minikler, etkinliği düzenleyen gönüllülere teşekkür etti. Program, Bursa LÖDER yönetimi, gönüllüler ve çocukların birlikte pasta kesmesiyle sona erdi.

Etkinliğin ardından açıklama yapan Adalet Meral Güneş, tedavi sürecindeki çocukların moral bulmasının önemine dikkat çekerek organizasyonda emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti. Güneş, Bursa LÖDER'in 32 yıldır çocuk hematoloji ve onkoloji hastalarına ve ailelerine maddi ve manevi destek sağladığını, ayrıca binlerce hasta yakınına konaklama imkânı sunduğunu belirtti. Bu tür sosyal etkinliklerin devam edeceğini ifade eden Güneş, çocukların moral ve motivasyonunun tedavi sürecinde büyük önem taşıdığını vurguladı.