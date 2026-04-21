İstanbul'da Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Fındıklı Mahallesi'nde gerçekleştirdiği kapsamlı denetimlerle yaya geçişini engelleyen işgalleri kaldırdı.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi, vatandaşların huzuru ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla ilçe genelindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Fındıklı Mahallesi'nde geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirdi.

Denetimler; mahallenin en işlek noktaları olan Atatürk Caddesi, Çınar Caddesi, Hancıoğlu Caddesi ve Ataman Caddesi ile bu bölgelere bağlanan ara sokaklarda yoğunlaştı. Kaldırımları ve kamuya açık alanları işgal eden işletmelere müdahale edilerek, yaya trafiğini aksatan tüm unsurlar temizlendi.

KURALLARA UYMAYANLARA YASAL İŞLEM

Belediye yetkilileri, yapılan toplu çalışma neticesinde görüntü kirliliğine ve geçiş zorluğuna neden olan işgallerin sonlandırıldığını belirtti. Denetimler sonrasında işgal yapan esnaf hakkında tutanak tutularak cezai işlem uygulandı.

Huzurlu bir Maltepe vizyonuyla hareket eden ekipler, benzer denetimlerin periyodik olarak ilçenin tüm mahallelerinde devam edeceğini bildirdi.