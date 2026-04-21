ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan olaylara ilişkin kamuoyunda yer alan 'yaralı yok' iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Yapılan resmi açıklamada, söz konusu iddiaların kamuoyunu manipüle etmeye yönelik dezenformasyon içerdiği belirtilerek, mevcut durumda Şanlıurfa'da 3, Kahramanmaraş'ta ise 5 kişinin sağlık kuruluşlarında tedavi altında olduğu bildirildi. Açıklamada, yaralı vatandaşların tedavi süreçlerinin ilgili kamu kurumları ve sağlık personeli tarafından yakından ve titizlikle takip edildiği vurgulandı.

Yetkililer, toplumsal huzuru olumsuz etkileyebilecek asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, kamuoyunun yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate almasının önemine dikkat çekti.