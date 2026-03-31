Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü, Büyükliman Havzası'nda yer alan Beşikdüzü, Vakfıkebir, Çarşıbaşı, Şalpazarı ve Tonya ilçelerinde dev altyapı yatırımlarını sürdürüyor.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, kentin dört bir yanında içme suyu ve kanalizasyon altyapısı çalışmalarına devam ediyor. 18 ilçenin tamamında kazma vurulmadık yer bırakmayan TİSKİ ekipleri, şehrin batı bölgesinde yer alan Büyükliman Havzası'nın içme suyu ve kanalizasyon-yağmursuyu altyapısını güçlendirmek için önemli projelere imza attı.

2025'TE REKOR İMALAT

TİSKİ, 2025 yılında kendi personeli eliyle; Beşikdüzü'nde 15 bin 807 metre, Vakfıkebir'de 4 bin 58 metre, Çarşıbaşı'nda 10 bin 261 metre, Şalpazarı'nda 3 bin 747 metre, Tonya'da ise 23 bin 254 metre uzunluğunda içme suyu hattı ile toplam 2 bin 122 metre kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştirdi. Ekipler, bölgedeki 179 içme suyu deposunda da kapsamlı temizlik çalışması yaptı.

PROJELER TAM GAZ DEVAM

Vakfıkebir Tarlacık-Ballı İçme Suyu Hattı Projesi kapsamında 6 bin 500 metrelik içme suyu hattı yapımına başlanırken, Tonya Büyükmahalle'de 30 bin 355 metre içme suyu ve abone hattı, Vakfıkebir Kavalik Grup İçme Suyu Projesi kapsamında 13 bin metre hat ve 3 adet depo yapılıyor. Vakfıkebir Hacıköy Mahallesi'nde ise bin 625 metre yağmursuyu hattı imalatı tamamlandı.

YENİ HATLAR DÖŞENECEK

Ayrıca Vakfıkebir OSB, Körez, Güneyköy, Bozalan, Esentepe ve Yaylacık mahallelerini kapsayan içme suyu terfi hattı projesinin sözleşmesi imzalandı. Proje kapsamında hat, depo ve terfi merkezi inşa edilecek. Muhtelif Mahalleler İçme Suyu İnşaatı işi kapsamında da Şalpazarı, Vakfıkebir ve Çarşıbaşı'nda yeni hatların yapılması planlanıyor.

GÖLET PROJELERİ BAŞLIYOR

Öte yandan bölgenin su ihtiyacını uzun vadede karşılayacak gölet projeleri de hayata geçiriliyor. Tonya - Vakfıkebir Arıtma Tesisi'ni besleyecek olan Kadıralak Göleti'nin yapımına başlandı, Büyükliman Göleti'nin de ihalesi gerçekleştirildi. Taşlıyatak Göleti ihale sürecine alınırken, Çarşıbaşı Yavuz ve Şalpazarı göletlerinin planlama çalışmaları sürüyor.

ALTYAPI SORUNU KALMAYACAK

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Büyükliman Havzası'nda önemli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, 'Büyükliman Havzası'ndaki 5 ilçemizde yaşayan toplam 90 bin vatandaşımızın sağlıklı içme suyu ve sağlam altyapıya kavuşması için çalışıyoruz. Tamamladığımız imalatların yanı sıra 5 ilçemizde 192 milyon TL bedelli 5 ayrı projemiz devam ediyor. İnşallah, yaklaşık bedeli 385 milyon TL olan planlanan yatırımlarımızı da hayata geçirerek sorunsuz bir altyapı inşa edeceğiz' dedi.