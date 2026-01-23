Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Araklı'da esnaf ve vatandaşla bir araya geldi. Başkan Genç, 'İlçemiz için söz verdiğimiz projeleri bir bir hayata geçirme gayreti içerisindeyiz' dedi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Araklı ilçesinin Merkez Mahallesi'ni ziyaret etti. Ziyarette Başkan Genç'e AK Parti Araklı İlçe Başkanı Ahmet Serdan, meclis üyeleri ve partililer eşlik etti.

Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Genç, hem talepleri dinledi hem de ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

VATANDAŞLARIMIZIN FİKİRLERİ ÖNEMLİ

Başkan Genç, 'İlçelerimizi her fırsatta ziyaret ediyoruz. Araklı ilçemiz bizim evimiz, vatandaşlarımızla bir arada olmaktan dolayı çok mutluyuz. İlçemiz için söz verdiğimiz projeleri bir bir hayata geçirme gayreti içerisindeyiz. Amacımız Araklı'mızı Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir ilçe haline getirmek ve daha ileriye taşımak. Bu noktada durmadan çalışıyoruz. Yol, su, istihdam ve birçok konuda projeleri hayata geçiriyoruz. Esnafımızı da tek tek dinledik. Her birinin talebi bizim için çok kıymetli. Vatandaşlarımızın talepleri bizim için daima yol gösterici olmuştur. İlçemizin ne eksiği varsa bunları çözmek için gayret ediyoruz' dedi.

Başkan Genç, Araklı-Aydıntepe bağlantı yolunun devam ettiğini ve sürecin takipçisi olduklarını da vurguladı.