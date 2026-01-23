Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda, tarımın bugünü ve geleceğine yön verecek önemli bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te tarımın bugünü ve geleceği için önemli bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ile il genelindeki Ziraat Odaları Başkanlarının katılımıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, tarımsal üretime yön verecek başlıklar kapsamlı şekilde ele alındı.

Toplantının ana gündemini 2025 yılına yönelik tarımsal çalışmalar oluştururken, sahada yürütülen faaliyetler, planlanan projeler ve üreticilerin karşılaştığı sorunlar detaylı biçimde değerlendirildi. Özellikle zirai mücadele, üretimde verimliliğin artırılması ve çiftçilere yönelik destekleyici çalışmalar üzerinde duruldu.

Karşılıklı görüş alışverişiyle geçen toplantıda, üreticinin sahadaki ihtiyaçlarının daha hızlı ve etkin şekilde karşılanması, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir tarımsal üretim hedefleri ön plana çıktı.

Yetkililer, bu tür değerlendirme toplantılarının çiftçi odaklı tarım politikalarının geliştirilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, üreticilerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.