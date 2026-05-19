Trabzon Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, gerçekleştirdiği Türk halk müziği konseriyle sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Mayıs ayı kültür ve sanat etkinlikleri yoğun ilgiyle devam ediyor. Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahne alan Trabzon Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, gerçekleştirdiği konserle sanatseverlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Türk halk müziğinin sevilen eserlerinin seslendirildiği gecede salonu dolduran izleyiciler, birbirinden özel ezgilerle keyifli anlar yaşadı. Koro üyelerinin güçlü performansları, usta enstrüman sanatçılarının eşliği ve etkileyici yorumları dinleyicilerden büyük beğeni topladı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada,'Kültür ve sanat faaliyetlerimizle hemşehrilerimizi birbirinden değerli programlarla buluşturmaya devam ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızı devam eden etkinliklerimizde buluşmaya davet ediyoruz' denildi.