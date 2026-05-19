18-24 Mayıs Müzeler Haftası yurt çapında kutlanırken KayseriTalas'ta hayata geçirilen kültürel yatırımlar bir kez daha dikkat çekti. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın göreve geldiği günden bu yana ilçeye kazandırdığı eserler, Talas'ı adeta açık hava müzesi ve kültür merkezi haline dönüştürdü.

KAYSERİ (İGFA) - Eğitimden kültüre, sosyal yaşamdan şehir estetiğine kadar birçok alanda önemli projelere imza atan Kayseri Talas Belediyesi, son 7 yılda ilçeye kazandırdığı müzelerle geçmiş ile geleceği aynı çatı altında buluşturdu.

TARİHİ KİLİSE SANAT MERKEZİNE DÖNÜŞTÜ

Bu kapsamda ilk olarak tarihi Ali Saip Paşa Sokağında bulunan Talas'ın en eski mabetlerinden Tol Kilise'de hayata geçirilen Talas Sanat Galerisi, sanatseverlerin buluşma noktası oldu. Tarihi atmosferiyle dikkat çeken mekan, sergilerden konferanslara kadar birçok kültürel etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

NADİDE ESERLER TALAS'TA SERGİLENİYOR

Öte yandan Hz. Osman'ın okurken şehit edildiği Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere dünyaca ünlü hattatların ellerinden çıkmış Kur'an-ı Kerimlerin tıpkı basımlarının yer aldığı 'Tıpkı Basım Mushaflar ve Kur'an-ı Kerim Sergisi' de Talas'ın önemli kültür durakları arasında yer aldı.

MİLLİ MÜCADELENİN İZLERİ BU MÜZEDE YAŞIYOR

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecine ışık tutan 'Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi' ise açıldığı günden bu yana yüz binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Kurtuluş Savaşı yıllarından Cumhuriyet'in ilanına kadar uzanan tarihi süreci anlatan müzede, Osmanlı dönemine ait savaş objeleri, belgeler ve görseller ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.

KARDEŞLİĞİN SEMBOLÜ: ŞUŞA AZERBAYCAN EVİ

Talas'a kazandırılan bir diğer önemli kültür mirası da 'Şuşa Azerbaycan Evi' oldu. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarını simgeleyen eser, iki ülkenin ortak kültürünü ve tarihini yaşatan özel mekanlardan biri olarak öne çıkıyor.

SUYUN TARİHİ YOLCULUĞU GALERİDE ANLATILIYOR

Talas Belediyesi tarafından tarihi Ali Saip Paşa Sokağı girişindeki su sarnıcının restore edilmesiyle hayata geçirilen 'Su Medeniyetleri Galerisi' de ilçenin kültür hayatına farklı bir değer kattı. Suyun tarih boyunca medeniyetler için taşıdığı önemi anlatan galeri, tarihi dokusuyla ziyaretçilerine eşsiz bir atmosfer sunuyor.

TALAS İKLİM MÜZESİ İÇİN GERİ SAYIM

Öte yandan Talas Belediyesi şimdi de çevre ve sürdürülebilirlik temalı önemli bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. İlçeye kazandırılması planlanan 'Talas İklim Müzesi' ile iklim değişikliği, çevre bilinci, sıfır atık, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir yaşam konularında farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Özellikle çocuklar ve gençlere yönelik interaktif uygulamaların yer alacağı müze, çevre duyarlılığı konusunda eğitim ve bilinçlendirme merkezi olacak.

'KÜLTÜREL MİRASIMIZI GELECEĞE TAŞIYORUZ'

Müzeler Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Yalçın, kültürel yatırımların şehirlerin hafızasını güçlendirdiğini belirterek, 'Şehirler sadece yolları ve binalarıyla değil; kültürü, tarihi ve değerleriyle yaşar. Talas Belediyesi olarak geçmişimizi geleceğe taşıyan eserleri ilçemize kazandırmaya devam ediyoruz. Müzelerimiz hem kültürel mirasımızı koruyor hem de gelecek nesillere güçlü bir bilinç kazandırıyor.' ifadelerini kullandı.