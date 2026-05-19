Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği EnFest'te hazırlanan grafiti deneyim alanı gençlerin renkli dokunuşları ile tamamlanıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği EnFest, spor alanlarından bilgi yarışmalarına, atölyelerden sahne gösterilerine kadar pek çok çeşitli etkinlikler ile devam ediyor.

Giriş alanına kurulan grafiti duvarı ise ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor. Grafiti sanatçıları tarafından hazırlanan çizimler, etkinliğe katılan gençlerin renkli dokunuşlarıyla tamamlanıyor.

SPOR VE SANAT TEMASI GRAFİTİ İLE ŞEKİLLENDİ

İzmit Milli İrade Meydanı'nda özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik alanları, ziyaretçilerin hem eğlendiği hem de sanatla iç içe vakit geçirdiği noktalardan biri oldu.

Şenliğe gelen çocuklar ve gençler, ellerine aldıkları sprey boyalar ile duvardaki figürlere uygun renklendirme ve çizimler yaparak ortaya çıkan çalışmaya katkı sunuyor. Spor ve sanat temalarının yer aldığı grafiti duvarı festival boyunca renkli görüntülere sahne olmaya devam edecek.