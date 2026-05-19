İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Vapur İskelesi ile Çarşı arasındaki yaya trafiğini yükseltilmiş platform uygulamasıyla daha güvenli bir hale getirdi. Yalı Bulvarı üzerindeki yaya geçidinin çizgileriyse İzmir'e özel tarihi motiflerle bezendi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Vapur İskelesi ile Karşıyaka Çarşı arasındaki bölümde, yayaların güvenli bir şekilde karşıya geçmesini sağlamak amacıyla, Avrupa'daki örneklerine benzer bir yükseltilmiş yaya platformunu hayata geçirdi.

Yalı Bulvarı'nın yaya trafiğinin en yoğun olduğu bu bölgesinde, özellikle vapur ve tramvaydan inen yolcuların güvenliği hedeflendi. Büyükşehir Belediyesi, hem işlevsel bir projeyi hayata geçirirken hem de sanatın estetiğini sokağa taşıdı. Yükseltilmiş yaya platformuna İzmir temalı figüratif desenler işlenerek görünürlüğü artırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, pazartesi akşamı çalışmalara başladı. Yaklaşık 450 metrekarelik alana İzmir'in tarihi kökleri yansıtıldı. Çalışmalar kapsamında ortalama 500 kilogram beyaz ve 100 kilogram sarı renkli soğuk yol çizgi boyası uygulandı. Sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden çalışmalar, trafik akışı başlamadan tamamlandı.

Engelli ve yaşlı vatandaşların erişimi göz önünde bulundurularak yol ve kaldırımlar aynı seviyeye getirildi. Böylece alan, mini bir meydan görünümü kazanırken, yayalar karşıya kaldırım inip çıkmadan güvenle geçebiliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Projeleri Şube Müdürlüğü'nde görevli mimar Şirin Eltimur, 'Yaya yoğunluğunun fazla olduğu bir bölge olduğu için, vapur iskelesi, tramvay durağı ve çarşıdan gelen akışı dikkate alarak farkındalığı artırmak amacıyla İzmir'e özgü motiflerle yaya platformu tasarladık. Yayaların güvenli geçişini sağlarken, sürücülerin de farkındalığını artırmayı hedefledik' dedi.