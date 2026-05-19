Edirne'de Keşan ve İpsala ilçelerinde geleneksel olarak bahar aylarında kutlanan 'Dallık' geleneği, Beğendik beldesinde bu yıl ilk kez düzenlenen resmi bir organizasyonla festival havasına büründü. Çevre köy ve ilçelerden gelen yüzlerce vatandaş, piknik alanında buluşarak baharı hep birlikte karşıladı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Beğendik Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen '1. Beğendik Dallık Eğlencesi', belde halkının ve komşu yerleşim yerlerinden gelen vatandaşların yoğun katılımıyla büyük bir coşkuya sahne oldu. Beğendik Belediye Başkanı Ferhat Gülver, vatandaşların yoğun ilgisinden memnuniyet duyduklarını belirterek etkinliği her yıl geleneksel olarak sürdüreceklerini müjdeledi.

Bölge halkının baharın gelişini açık havada eğlenerek kutladığı asırlık dallık geleneği, Beğendik Beldesi'nde ilk kez kurumsal bir organizasyonla taçlandırıldı. Neşe ve dayanışma içerisinde geçen eğlence programında, her yaştan vatandaş kurulan masalarda piknik yaparak canlı müzik ve etkinliklerin tadını çıkardı.

Beğendik Belediye Başkanı Ferhat Gülver'in ev sahipliğindeki organizasyona siyaset dünyası da ilgi gösterdi. Programa; AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Savaş Pekdemir, AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı Adnan Vural katıldı. Protokol üyeleri, alanı tek tek gezerek piknik yapan vatandaşların masalarına konuk oldu, onlarla sohbet ederek bahar coşkusuna ortak oldu.

'BUNDAN SONRA HER YIL DÜZENLEYECEĞİZ'

Etkinlik sonrası değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Ferhat Gülver, beldede bir ilki başarmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Gülver, 'Beldemiz, ilçemiz ve komşu köylerden gelen tüm vatandaşlarımızla birlikte harika bir gün geçirdik. Ziyaret ettiğimiz masalarda hemşerilerimiz bu programı çok beğendiklerini ve devam etmesini istediklerini belirttiler. Biz de kendilerine bunun bir başlangıç olduğunu ve Beğendik Dallık Eğlencesi'ni bundan sonra her yıl düzenleyerek geleneksel hale getireceğimizin sözünü verdik. Emeği geçen ve katılan herkese teşekkür ederim' dedi.