Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde düzenlenen resmi törenle başladı. Yoğun katılımla düzenlenen etkinlikte konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 'Nilüfer yönünü her zaman Cumhuriyet'e dönmüş bir kenttir' dedi.

BURSA (İGFA) - Nilüfer'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarının ilk adresi Nilüfer Belediyesi Halk Evi önü oldu. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti.

Törene Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir'in yanı sıra CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 24. Dönem CHP Bursa Milletvekili İlhan Demiröz, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda Nilüferli katıldı.

BAŞKAN ŞADİ ÖZDEMİR: 'NİLÜFER'İ GENÇLERLE BÜYÜTECEĞİZ'

Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 107 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışını, bir milletin uyanışının habercisi olarak değerlendirdi. Başkan Şadi Özdemir, '19 Mayıs, bağımsızlığımızın ilk gününün adıdır. Umudun tükendiği bir anda 'Bağımsızlık benim karakterimdir' diyen bir iradenin şahlanışıdır. Sarsılmaz bir inancınız varsa, bir ulusun kaderini baştan yazabilirsiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşları, dünyaya bunu gösterdi' dedi.

Nilüfer'in yönünü her zaman Cumhuriyet'e dönmüş bir kent olduğunu vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, 'Bizim bütün gayretimiz, bu kentte yeşeren her fikre, her hayale bir alan açmaktır. Gençlerimizin fikirlerini özgürce savunduğu, umutla ürettiği bir Nilüfer'i onlarla omuz omuza daha da büyüteceğiz' diye konuştu. Başkan Şadi Özdemir, başta Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını saygı, rahmet ve minnetle andı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu'da başlattığı mücadelenin sadece askeri bir zafer değil, aynı zamanda büyük bir toplumsal uyanış ve kalkınma hamlesi olduğunu ifade eden CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da, ülkenin geleceğinin gençlere emanet edilmesinin tarihsel bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, katılımcıların bayramlaşması ve anı fotoğrafları çekilmesiyle sona erdi.

Nilüfer Belediyesi'nin 19 Mayıs kutlama programı, bu akşam düzenlenecek geleneksel bayram yürüyüşü ve ardından Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşecek konser etkinliğiyle coşkulu bir şekilde devam edecek.