Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Engelsiz Erişim Derneği iş birliğinde düzenlenen 19. Selen Özel Bilgi Yarışması, Eskişehir'de gerçekleştirildi. Büyük heyecana ve duygu dolu anlara sahne olan etkinlik, Haller Gençlik Merkezi'nde yoğun katılımla düzenlendi.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Engelli hakları savunucusu ve hukukçu Selen Özel'in anısını yaşatmak amacıyla her yıl organize edilen yarışma, bu yıl da farklı engel gruplarından katılımcıları bir araya getirerek dayanışma, eşitlik ve erişilebilirlik mesajı verdi.

Toplam 21 takımın katıldığı organizasyonda, görme engelli bireylerin aktif olarak yer alması etkinliğe ayrı bir değer kattı. Yarışmacılar, bilgi birikimlerini ortaya koyarken izleyicilere hem heyecanlı hem de ilham veren anlar yaşattı. Yarışma sonrası Eskişehirli Patronlar birinci oldu.

Farklı yaş gruplarından ve farklı engel durumlarından bireylerin bir araya geldiği yarışma, kapsayıcı yapısıyla büyük takdir topladı. Sadece bir bilgi yarışması olmanın ötesine geçen etkinlik, toplumda engelli bireylere yönelik farkındalığın artırılması açısından da önemli bir rol üstlendi. Katılımcılar, eğlenceli ve öğretici atmosferde bilgilerini paylaşırken, birlikte üretmenin ve dayanışmanın gücünü de ortaya koydu.

Program sonunda dereceye giren takımlara ödülleri takdim edilirken, salonda alkışlarla kutlanan yarışmacılar unutulmaz bir gün yaşadı. Engelsiz Erişim Derneği ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, organizasyonun büyük başarıyla tamamlandığını belirterek, önümüzdeki yıllarda da bu anlamlı etkinliği sürdürmeyi hedeflediklerini ifade etti.