Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Van Kültür Yolu Festivali, her yaştan insana hitap eden programıyla çeşitli etkinlikler sunmaya devam ediyor. Van Devlet Tiyatrosu'nda festivalin sekizinci günü sahnelenen 'Toti ile Poti' tiyatro oyunu minik izleyicilerle buluşarak eğlence dolu anlar yaşattı.

VAN (İGFA) - Van Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenen 'Toti ile Poti' adlı çocuk oyunu, minik izleyicilere eğlenceli anlar yaşattı. İki sevimli karakterin kasabadaki macerasını anlatan oyun, çocukları güldürürken sanata dair bilgiler aşıladı. Toti ile Poti'nin güzel dostluklarını ve serüvenlerini sahneye taşıyan tiyatro, bolca dans, müzik, resim ve eğlence ile miniklerin karşısına çıktı. Çocuklar, keyifli bir seyir keyfi ile birlikte dostluk ve paylaşma temaları üzerine öğretici bilgiler edindi.

KUTSAL EMANETLER KÖKLÜ MİRASI YANSITIYOR

Van Müzesi'nde yer alan 'Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri' sergisi, Osmanlı'nın kutsal emanetlere gösterdiği önemi yansıtan eserleri sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. İstanbul Türbeler Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi ile İstanbul Arkeoloji Müzeleri koleksiyonlarından seçilen eserlerin yer aldığı sergide, hüsn-i hat eserlerinden Kabe örtülerine, surre keselerinden Kur'an-ı Kerim nüshalarına kadar toplam 57 eser ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergi, Osmanlı'nın kutsal emanetlere ilişkin köklü mirasını gözler önüne seriyor.

FİLOGRAFİ SANATI UYGULAMALI OLARAK DENEYİMLENDİ

Van Müzesi'nde düzenlenen Filografi Atölyesi'nde katılımcılar, çivi ve teller kullanılarak oluşturulan geleneksel süsleme sanatının temel tekniklerini uygulamalı olarak öğrendi. El emeği ve sabır gerektiren filografi sanatını yakından tanıyan katılımcılar, ahşap yüzeyler üzerinde oluşturdukları desenlerle bu geleneksel zanaat yakındanı deneyimleme fırsatı buldu.