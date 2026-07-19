Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaş almış vatandaşların daha konforlu, güvenli ve sosyal bir yaşam sürmesi amacıyla Yunusemre ilçesi Keçiliköy Mahallesi'nde yeni huzurevi inşa edecek. Modern yaşam alanlarıyla donatılacak yeni tesis, 138 kişi kapasiteli olacak.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yaş almış vatandaşlara daha nitelikli hizmet sunmak için yeni bir huzurevi projesini hayata geçiriyor.

Mevcut huzurevi binasının kullanım ve kapasite açısından ihtiyacı karşılamaması nedeniyle planlanan yeni tesis, Yunusemre ilçesi Keçiliköy Mahallesi'nde inşa edilecek.

Yaklaşık 10 bin metrekare inşaat alanına sahip olacak yeni huzurevi; 90 adet tek kişilik oda, 16 adet çift kişilik oda ve 4 adet dört kişilik özel bakım odası ile toplam 138 kişiye hizmet verecek.

Proje, yalnızca barınma ihtiyacını karşılayan bir yapı olmanın ötesinde, sakinlerinin sosyal yaşamını destekleyen birçok donatıyı da bünyesinde barındıracak.

Tesiste spor salonu, hobi atölyesi, berber, kuaför, kafe, konferans salonu ile açık ve kapalı dinlenme alanları yer alacak. Yaş almış bireylerin fiziksel, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanan huzurevinin uygulama projeleri ise en kısa sürede tamamlanacak.

BAŞKAN DUTLULU, 'HER YAŞTAN HEMŞEHRİMİZİN YANINDAYIZ'

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yeni huzurevi projesinin sadece bir bina yatırımı olmadığını, insan odaklı belediyecilik anlayışının önemli bir göstergesi olduğunu belirterek şunları söyledi: 'Biz, sosyal belediyeciliği hayatın her alanında hissettirmeyi hedefliyoruz. Çocuklarımızdan gençlerimize, kadınlardan engelli bireylerimize ve büyüklerimize kadar her yaştan hemşehrimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Yaş almış vatandaşlarımızın güven içinde yaşayabilecekleri, kendilerini yalnız hissetmeyecekleri, sosyal yaşamın içinde olacakları modern bir huzurevini Manisa'mıza kazandıracağız. Büyüklerimiz, geçmişimiz ile geleceğimiz arasında en kıymetli köprüdür. Onlara hak ettikleri yaşam koşullarını sunmak bizim en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Yeni huzurevimizle hem kapasiteyi artıracak hem de vatandaşlarımıza çağın ihtiyaçlarına uygun, konforlu ve nitelikli bir yaşam alanı sunacağız.'

Dutlulu, uygulama projelerinin tamamlanmasının ardından yapım sürecinin başlatılacağını belirterek, Manisa'nın her kesimine dokunan sosyal yatırımları hayata geçirmeyi sürdüreceklerini ifade etti.