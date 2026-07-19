Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Anne Şehir Yaşam Merkezi bünyesinde hizmet veren Ana Kafe'de düzenlenen söyleşide, psikolog İrem Oturaklıoğlu katılımcılarla bir araya geldi. 'Geçmişin İzlerinden Kurtulup Güçlü Hissetmenin Yolları' başlığıyla gerçekleştirilen program yoğun ilgi gördü.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kadınlara yönelik sosyal ve psikolojik destek çalışmalarına bir yenisi daha eklendi. Anne Şehir Yaşam Merkezi Ana Kafe'de düzenlenen söyleşide Psikolog İrem Oturaklıoğlu, geçmişte yaşanan olumsuz deneyimlerin birey üzerindeki etkilerini ve bu etkilerden arınma yollarını ele aldı.

'TRAVMALARLA BAŞ ETMEK İÇİN BİREY KENDİNİ TANIMALI'

Söyleşide katılımcılara; geçmişte yaşanan travmalarla baş etme, duygusal yüklerden arınma ve daha güçlü bir birey olma konusunda önemli bilgiler aktarıldı. Oturaklıoğlu, bireyin kendini tanımasının ve farkındalık kazanmasının, geçmişin izlerinden kurtulmada büyük rol oynadığını vurguladı.

Program boyunca katılımcılar merak ettikleri konularla ilgili sorular sorma fırsatı bulurken, günlük yaşamlarına katkı sağlayacak öneriler de edindi. Samimi bir ortamda gerçekleşen söyleşi, katılımcıların memnuniyetiyle sona erdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Anne Şehir Yaşam Merkezleri aracılığıyla kadınların sosyal hayata katılımını desteklemeye ve kişisel gelişimlerine katkı sunmaya yönelik etkinliklerini sürdürecek.