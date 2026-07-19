Ordu Büyükşehir Belediyesi Altınordu Kısacık Mahallesinde asfalt çalışması gerçekleştirdi. Kısacık mahallesi ile Günören, Işıklı, Karaoluk, Mübarek ve Yeşilköy Mahallelerine bağlantı sağlayan grup yolunda sürdürülen çalışmalar vatandaşların yüzünü güldürdü.

ORDU (İGFA) - Türkiye'nin kırsal yol ağı en geniş ili Ordu'da ulaşımda konforu artırmak için il genelinde yol yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Altınordu Kısacık Mahallesinde de konforlu ulaşımın kapılarını araladı.

Kısacık mahallesi sınırları içinde bulunan ve aynı zamanda Günören, Işıklı, Karaoluk, Mübarek ve Yeşilköy Mahallelerine de ulaşım sağlayan 2,5 km'lik güzergahta asfalt çalışması gerçekleştiren ekipler, yolu konforlu bir yapıya kavuşturdu.

MUHTAR ASAK'TAN BAŞKAN GÜLER'E TEŞEKKÜR

Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren Altınordu Kısacık Mahallesi Muhtarı Arslan Asak, Başkan Güler ve ekibine teşekkür etti.

Çalışma yapılan yolun birçok mahalleye bağlantı sağladığını ve bu nedenle önemli bir güzergah olduğunu belirten Asak, 'Kısacık mahallemizde yolumuz asfaltlanıyor. Grup yolu niteliği taşıyan yolumuz Kısacık Mahallemiz ile birçok mahallenin bağlantısını sağlıyor. Altınordu Karaoluk Mahallemizde bulunan Çiseli Şelalesine de ulaşım imkanı sunuyor. Önemli bir güzergah konfora kavuşuyor. Başta Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler olmak üzere yolumuz asfaltlanmasında emeği geçen herkese mahallem adına teşekkür ediyorum' dedi.