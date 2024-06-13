Türkiye Albinizm Derneği, 13 Haziran Dünya Albinizm Farkındalık Günü’nde, albinizm konusunda farkındalığı artırmak ve albinizmi olan bireylerin yaşadığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla bir açıklama yaptı.KONYA (İGFA) - Türkiye Albinizm Derneği Konya İl Temsilcisi ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Şimşek, günün önemine dikkati çekerek, “13 Haziran Dünya Albinizm Farkındalık Günü’nde albinizm konusunda farkındalık oluşturmak, albinizmi olan bireylerin yaşadığı zorlukları vurgulamak ve toplumda doğru bilgilerin yaygınlaşmasını sağlamak için bir araya geldiklerini anlattı.

Albinizmin genetik bir durum olduğunu belirten Şimşek, cilt, saç ve gözlerde melanin pigmentinin eksikliği veya yokluğuyla karakterize edilen bu durumun, güneş ışığına karşı hassasiyet, görme problemleri ve cilt kanseri gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade eden Başkan Şimşek, bilgi eksikliğinin albinizmi olan bireylerin günlük yaşamlarını zorlaştırdığını ve toplumda yanlış anlaşılmalarla mücadele etmek zorunda kaldıklarını kaydetti.

Albinizmin bir sağlık sorunu ya da kusur olmadığını, sadece genetik bir farklılık olduğunu vurgulayan Başkan Şimşek, "Albinizmli bireyler de toplumun diğer tüm bireyleri gibi saygı, sevgi ve anlayışla karşılanmayı hak ediyorlar. Görünüşleri farklı olan kişilere karşı ön yargıları bir kenara bırakmalı ve hoşgörülü olmalıyız” dedi.Türkiye Albinizm Derneği olarak, albinizmli bireylerin haklarını korumak, onlara destek olmak ve yaşam kalitelerini artırmak için var güçleriyle çalıştıklarını söyleyen Şimşek, “Albinizm konusunda yayınlar yapmak, eğitim seminerleri düzenlemek, sosyal projeler gerçekleştirmek ve farkındalığı artırmaya yönelik etkinlikler düzenlemek öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Ayrıca, 2017 yılında kurulan Türkiye Albinizm Bilimsel Komitesi ile birlikte, albinizm hakkında bilimsel araştırmalar yaparak ve bilgi paylaşımını teşvik ederek, daha bilinçli bir tıbbi topluluk ve toplum oluşturmaya yardımcı olmayı amaçlıyoruz” dedi.

Basın mensuplarına ve kamuoyuna seslenen Şimşek, albinizm konusunda doğru bilgilerin daha geniş kitlelere ulaşması ve toplumsal bilinç düzeyinin artması için desteklerini beklediklerini ifade ederek, daha güçlü ve farkındalığı yüksek bir toplum oluşturmak için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.