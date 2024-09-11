Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2024 yılı Temmuz ayında yıllık yüzde 39,8 arttı. Toplam ciro aylık bazda ise yüzde 0,4 azaldı.ANKARA (İGFA) - TÜİK, Temmuz ayına ilişkin Ciro Endeksleri'ni yayımladı.
Toplam ciro yıllık yüzde 39,8 artış kaydetti.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Temmuz ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 27,0 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 58,8 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 40,6 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 56,1 arttı.
Öte yandan sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2024 yılı Temmuz ayında aylık yüzde 0,4 azaldı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Temmuz ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 0,3 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 8,6 azaldı, ticaret ciro endeksi yüzde 0,7 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 1,3 azaldı.