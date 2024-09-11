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Öte yandan sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2024 yılı Temmuz ayında aylık yüzde 0,4 azaldı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2024 yılı Temmuz ayında yıllık yüzde 39,8 arttı. Toplam ciro aylık bazda ise yüzde 0,4 azaldı.ANKARA (İGFA) - TÜİK, Temmuz ayına ilişkin Ciro Endeksleri'ni yayımladı.