Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği ( MMMBD) Keşan Şubesi’nin olağan genel kurulu, önceki gün gerçekleştirilirken, tek liste ile yapılan genel kurulda Ahmet Oğuz başkanlığındaki liste yeniden göreve getirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - MMMBD Keşan Şubesi’nin İsmet İnönü Caddesi’ndeki bürosunda düzenlenen genel kurul, saat 14.00’te divan heyetinin oluşturulmasıyla başladı.

Kongreye AK Parti Keşan İlçe Başkanı Savaş Pekdemir ve partililer ile CHP Keşan İlçe Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bülent Saylam ve yönetim kurulu üyeleri ile Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Şapçı da katıldı.

Divan Başkanlığına Karadeniz Odaları Onursal Başkanı Yücel Akdemir, katip üyeliklere de Onur Kurulu Üyesi Osman Kenan Baydar ve MMMBD Genel Başkan Yardımcısı Nuran Uzunturan getirildi.

Genel Kurula; divana Genel Kurul tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam edildi.

Kongre başkan Ahmet Oğuz'un konuşması ile devam etti.

Oğuz açıklamasında şunları söyledi.

OĞUZ: “HER NE KADAR SERBEST MESLEK SAHİBİ İSEK DE ÜCRET TARİFEMİZİ MALİYE BAKANLIĞI YAYINLIYOR”

Oğuz konuşmasında duygu ve düşüncelerini şu sözleriyle dile getirdi: “2021 yılında göreve geldiğimizde yönetim kurulumuz ve diğer kurullarımız ile birlikte uyum içinde görevlerimizi icra ettik. Hep birlikte tüm dünyayı etkileyen pandemiyle karşı karşıya kaldık. Hepimiz zor günler geçirdik; kimimiz hastalandık, kimimiz hastalık sonucu vefat etti. Bizler o zor günlerde ekonominin temel taşlarını oluşturan dengelerin bozulmaması için biz mali müşavirler var gücümüzle çalıştık. İnsanlar evlerde kapalı kalmaya çalışırken, biz mali müşavirler sokağa çıkmak, işimizin başına gitmek için mücadele verdik. Harcadığımız bu emeklerin karşılığını ücret olarak alamadığımız kanaatindeyim. Her ne kadar serbest meslek sahibi isek de ücret tarifemizi maliye bakanlığı yayınlıyor ve yayınlanan ücretler şu anda enflasyona yenilmiş durumda. Çok değerli meslektaşlarım; problemlerimiz çok. Şuan gündemde olan enflasyon muhasebesi yapboz tahtasına döndü. Üst birliğimiz TÜRMOB enflasyon muhasebesi uygulanmalı fakat daha önceki yıllarda olduğu gibi vergiden muaf ve yılda bir kez olmalı diye görüş bildirerek sürekli maliye bakanlığıyla diyalog halinde olduğu halde, yapılan uyarılar ve görüşler göz ardı edilmiştir. İvedilikle haklı taleplerimizin maliye bakanlığı tarafından hayata geçirilmesini bir kez daha buradan dile getirmek istiyorum. Sözlerimi daha fazla uzatmadan hepinize tek rardan hoş geldiniz diyorum saygı ve sevgiyle selamlıyorum.”

Oğuz’un konuşmasının ardından Konukların tanıtımı ve konuşmaları, Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Kesin hesaplar ve Denetleme Kurulu Raporunun ayrı ayrı okundu ve oybirliği ile kabul edildi.

Yeni dönem için Üye giriş ve üyelik aidatlarının belirlenmesi hususunun görüşülmesi ve onaylanması oybirliği ile kabul edildi.

Yeni çalışma dönemi bütçesinin okunması ve görüşülmesi gerçekleşerek oybirliği ile kabul edildi.

Misafir katılımcıların da konuşmalar yaptığı genel kurulda, gündem maddeleri görüşülerek kabul edildi. Genel kurulda daha sonra seçime geçildi. Tek liste ile gidilen seçimde yönetim ile denetim kurulları şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu:

Ahmet Oğuz, Leyla Nihan İlanku, Mustafa Gezer, Tanju Demirkol, Anıl Küçükkaraca, Barış Sarıkeçe. Onur Durmaz.

Denetleme Kurulu:

Haluk Kaba, Egemen Lofçalı, Ahmet Zeki Özkan

Onur Kurulu:

Osman Kenan Baydar, Savaş Pekdemir, İbrahim Erkan Yıldırıcı

Birlik Delegeleri:

Cüneyt Keskin, Eralp Batman, Nuri Kurt