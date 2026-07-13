Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Mayıs ayına ilişkin ciro endeksi verilerini açıkladı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerini kapsayan toplam ciro endeksi yıllık bazda yüzde 32,9, aylık bazda ise yüzde 3,1 artış gösterdi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Mayıs ayına ilişkin ciro endeksi verilerini yayımladı. Ekonomik faaliyetlerde ciro artışının tüm ana sektörlerde sürdüğünü ortaya koyan veriler, yıllık bazda en güçlü performansın sanayi sektöründe, aylık bazda ise inşaat sektöründe gerçekleştiğini gösterdi.

Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamını kapsayan ciro endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,9 yükseldi.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 36,6 ile sanayi sektöründe gerçekleşti. Aynı dönemde hizmet sektörü ciro endeksi yüzde 34,8, ticaret sektörü ciro endeksi yüzde 31,8 ve inşaat sektörü ciro endeksi ise yüzde 23,0 arttı.

Mayıs ayında toplam ciro endeksi bir önceki aya göre de yükselişini sürdürdü. Aylık bazda toplam ciro yüzde 3,1 artış kaydetti.

Alt sektörler incelendiğinde, aylık bazda en güçlü artış yüzde 5,6 ile inşaat sektöründe görüldü. Hizmet sektörü ciro endeksi yüzde 3,6, ticaret sektörü yüzde 3,0 ve sanayi sektörü ise yüzde 2,5 artış gösterdi.