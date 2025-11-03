Tokat'ın eski AK Parti Milletvekili Zeyid Aslan, Anadolu Basın Yayın Birliği Genel Başkan Yardımcısı Yakup Orakçı'nın ev sahipliğinde düzenlenen dost buluşmasında Tokatlılarla bir araya geldi. Etkinlik, Tokat'ın sevilen mekanlarından İsli Demlik'te gerçekleştirildi.

Tokat Haber / TOKAT (İGFA) - Tokat'taki buluşmaya Gökdere Havzası eski muhtarları, Tokat Haber Gazetesi ortaklarından Kemal Özdilek, Yeniçağ Gazetesi Tokat Temsilcisi Kenan Kayhan ve Gökdere Havzası Dernek Başkanı Ramazan Çakmak da katıldı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen toplantıda, Tokat'ın tarihsel kalkınma süreci ve kırsal bölgelere yapılan yatırımlar üzerine derinlemesine bir sohbet gerçekleştirildi.

Ev sahibi Yakup Orakçı, buluşma sonrası yaptığı açıklamada, Zeyid Aslan'ın Tokat için önemini vurgulayarak, 'Sayın milletvekilimizi Tokat'ta ağırlamak bizler için büyük bir mutluluk. Kendisi hem siyaset hem de hizmet hayatında Tokat'a değer katmış bir isimdir. Bugün dostluk, hatıralar ve Tokat'ın geleceği üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.' dedi.

ZEYİD ASLAN: 'KÖY YATIRIMLARI BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ'

Zeyid Aslan ise konuşmasında, Tokat'ta milletvekilliği döneminde gerçekleştirdiği köy yatırımlarına değinerek, köylerin ülkenin temeli olduğunun altını çizdi:

'Bizim için hizmetin en kıymetlisi köylere yapılan hizmettir. Çünkü köy, bu ülkenin temelidir. Milletvekilliğimiz döneminde Tokat'ın en ücra köylerine kadar yol, su, eğitim ve sağlık alanında önemli çalışmalar yaptık. Bugün bu hizmetlerin hâlâ vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırdığını görmek büyük bir gurur. Tokat, her zaman gönül yurdumuz oldu. Dostlarla bir araya gelmek bizler için büyük bir mutluluk.'

Katılımcılar, samimi bir atmosferde keyifli zaman geçirdikten sonra hatıra fotoğrafları çekilerek etkinlik sona erdi.