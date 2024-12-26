Tokat'ın ve Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden biri olan Kazova, modern tarımın en önemli adımlarından biri olan kapalı sulama sistemine kavuşuyor.NURHAN İÇMEZ - TOKAT HABER / TOKAT (İGFA) - Tokat'ın ve Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden biri olan Kazova, modern tarımın en önemli adımlarından biri olan kapalı sulama sistemine kavuşuyor. Tokat'ın verimli toprakları ile ünlü Kazova, modern tarım yatırımları ile geleceğe hazırlanıyor. Dünya Bankası destek programına alınan "Kazova Sağ ve Sol Sahil Sulamaları Yenileme Projesi" ile 210 bin 210 dekar araziyi sulayacak. 2025 yılında ihale edilmesi planlanan projenin maliyeti ise 15 milyar lira olacak.



Projeyi yakından takip eden AK Parti Tokat Milletvekilleri Yusuf BEYAZIT, Mustafa ARSLAN ve Cüneyt ALDEMİR yaptıkları ortak açıklamada "AK Parti hükümetleri döneminde tarım sektöründe yapılan reformlarlar ile Türkiye genelinde modern tarım uygulamalarının hız kazandığını, özellikle sulama sistemlerinde yapılan yatırımlarla hem suyun etkin kullanımı hem de üretimde kalite ve verimlilik artırıldığını, Tokat'ta hayata geçirilecek bu proje ile bölgesel kalkınmaya hız kazandırılacağını ve Türkiye'nin önde gelen tarım projeleri arasında yer alacağını belirttiler.

Ortak açıklamada "AK Parti Tokat Milletvekilleri olarak bizler, Kazova'nın Tokat'ın kalbinde önemli bir yere sahip olduğu bilinci ile hareket ediyoruz. Bu proje ile çiftçilerimizin üretim maliyetlerini düşürerek verimliliği arttırmayı hedefliyoruz. Kapalı sulama sistemi, suyun etkin ve verimli kullanımını sağlayarak üretimde kaliteyi artıracak. AK Parti olarak tarımda her zaman çiftçimizin yanında olduk, olmaya da devam ederek desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Projenin bölgemize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Sulama ile ilgili diğer yatırımlarımızı da ilerleyen günlerde hemşehrilerimizle paylaşacağız ” ifadelerine yer verdiler.