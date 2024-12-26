İkinci el taşıt ticaretinde uygulanan 6 ay ve 6 bin kilometre kuralında süre uzatımına gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle geçici 2'nci maddesindeki 1 Ocak 2025 tarihi 1 Temmuz 2025 olarak değiştirildi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler, motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre geçmedikçe 1 Temmuz 2025 tarihinden önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamayacak.

ARAÇ NOTER DEVRİNDE KISA DÖNEM SİGORTA

Öte yandan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan bir başka Yönetmelikle, araç noter devri esnasında yapılması zorunlu olan trafik sigortasında kısa dönem sigorta yapılabilecek.

Karara göre Yönetmeliğin ilgili maddesi, "Kurum, 27/8/2024 tarihli ve 32645 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik çerçevesinde ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesini haiz işletmelerin işleten sıfatıyla akdedecekleri trafik sigortası sözleşmeleri için sigorta süresini 30 güne kadar indirmeye yetkilidir." şeklinde değiştirildi.