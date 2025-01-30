TBMM Adalet Komisyonu Üyesi AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından sağlanan toplam 93 milyon 127 bin 596 TL'lik yatırım desteği ile Tokat’ın tarım, hayvancılık, sulama ve turizm sektörlerinde büyük bir atılım yapılacağını açıkladı.TOKAT (İGFA) - Tokat’ın ekonomik kalkınmasına yönelik önemli projeler hayata geçiriliyor.

Açıklama TBMM Adalet Komisyonu Üyesi AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan'dan geldi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Milletvekili Arslan, DOKAP tarafından sağlanan 93 milyon 127 bin 596 TL’lik kaynak ile Tokat’ın tarım ve hayvancılık sektörlerini güçlendireceklerini belirtirken, çiftçilerin verimliliğini artıracak, üreticilerimize yeni fırsatlar sunacaklarını söyledi. Böylelikle tarımsal üretimi daha modern ve sürdürülebilir hale getireceklerini belirten Arslan, "Modern tarım teknikleri ve sulama sistemlerine yapılacak yatırımlar sayesinde Tokat tarımında büyük bir verim artışı hedefleniyor" dedi.

Su kaynaklarının etkin kullanımının kritik önem taşıdığına vurgu yapan Arslan, sulama projeleriyle Tokat’taki tarım alanlarının daha verimli hale getirileceğini kaydetti.

“Sulama projeleri ile tarımsal üretimde büyük bir sıçrama gerçekleştireceğiz" diyen Arslan, "Suyun verimli kullanımı ile ürün çeşitliliğini artıracak ve çiftçilerimize yeni olanaklar sağlayacağız. Bu kapsamda akıllı sulama sistemleri ve modern tarım tekniklerinin Tokat genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor" dedi.

“HAYVANCILIK SEKTÖRÜNDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR”

Tokat’ın hayvancılık sektörünü güçlendirmek için yapılacak projeler hakkında konuşan Arslan, üreticilere büyük kolaylık sağlanacağını duyurdu.

Hayvancılık alanındaki desteklerle Tokat’taki üreticilere yeni yatırım fırsatları sunacaklarını belirten Mustafa Arslan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bölgesel gelişimi destekleyerek hayvancılık sektöründe büyük bir ivme kazandıracağız. Bu projeler sayesinde çiftçilerin üretim kapasitesi artırılacak ve yeni istihdam alanları oluşturulacak. Ayrıca Tokat’ın doğal ve kültürel mirasının daha geniş kitlelere tanıtılmasını sağlayacağız. Turizm alanındaki projelerle Tokat’ın kültürel ve doğal zenginliklerini ön plana çıkaracağız. Yeni yatırımlarla turizm sektörünü canlandırarak ekonomiye büyük katkı sunacağız. Bu kapsamda Tokat’taki turistik bölgelerde altyapı iyileştirmeleri, tanıtım faaliyetleri ve yeni konaklama tesislerinin inşa edilmesi planlanıyor".