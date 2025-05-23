1 milyar 785 milyon TL hesap hareketliliği bulunan Antalya, Artvin, Adana ve Balıkesir merkezli 4 ayrı Dolandırıcı Organize Suç Örgütü üyesi 64 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde Antalya, Artvin, Adana ve Balıkesir merkezli 4 ayrı dolandırıcı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen başarılı operasyonun detaylarını paylaştı.

Operasyonlarda yakalanan 64 şüphelilerden 35’i tutuklanırken, 29’u hakkında adli kontrol kararı verildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1925778187994186001

Yakalanan şüphelilerin; Antalya'da yeşil reçeteli ilaçları, sahte reçetelerle usulsüz sattıkları, Artvin'de cinsel içerikli ürün satan firmadan müşteri bilgilerini satın aldıkları ve Kendilerini avukat, mali müşavir ve muhasebeci olarak tanıtarak "uzlaşı parası" talep edip vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Adana'da "yardım" adı altında ücretsiz alışveriş kartları dağıttıkları kişilerin bilgilerini ele geçirerek toplam 343 vatandaşımızı dolandırdıkları, Balıkesir'de ise para karşılığı sahte engelli raporları düzenleyerek kamuyu zarara uğrattıkları tespit edildi.

Yakalanan şüphelilerin; Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, Uyuşturucu/uyarıcı madde imal ve ticareti, Resmi belgede sahtecilik, Rüşvet, Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık, Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda sahte sağlık raporu, banka/kredi kartı, bilgisayar, telefon ve dijital materyal ele geçirildi.