Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, siber güvenlik alanında büyük bir adım atarak modern bir laboratuvar kurdu. Bu yenilikçi tesis, hem eğitim hem de araştırma faaliyetlerine ev sahipliği yapacak.Nurhan İÇMEZ / TOKAT HABER

TOKAT (İGFA) - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ), siber güvenlik alanında devrim niteliğinde bir adım atarak modern bir siber güvenlik laboratuvarı kurdu. Bu yenilikçi tesis, siber güvenlik konusundaki eğitim ve araştırma faaliyetlerine ev sahipliği yapacak şekilde tasarlandı. TOGÜ'de görev yapan akademisyenler ve öğrenciler, en güncel teknolojiler ve araçlarla donatılmış bu laboratuvarda çalışmalarını sürdürebilecekler.

REKTÖR PROF. DR. FATİH YILMAZ’DAN AÇIKLAMA TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, laboratuvarın açılışıyla ilgili yaptığı açıklamada, siber güvenliğin günümüzün en kritik küresel sorunlarından biri olduğunu vurguladı. Rektör Yılmaz, bu laboratuvarın kurulmasıyla üniversitenin bu alandaki yetkinliklerini artırmayı ve nitelikli siber güvenlik uzmanları yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

YAPAY ZEKA VE SİBER GÜVENLİKTE YENİ BÖLÜMLER YOLDA Rektör Yılmaz, ayrıca önümüzdeki yıllarda yapay zeka ve siber güvenlik alanlarında yeni bölümlerin açılması için çalışmalar yürütüldüğünü de müjdeledi. Bu atılımın, TOGÜ'nün bölgesel ve ulusal düzeyde siber güvenliğe önemli katkılar sağlamasını amaçladıklarını ifade etti.

BÖLGESEL VE ULUSAL GÜVENLİĞE KATKI TOGÜ'nün siber güvenlik laboratuvarı, öğrencilere ve akademisyenlere büyük fırsatlar sunarken, bölgenin ve Türkiye'nin siber güvenlik alanındaki gelişimine de ivme kazandıracak. Bu girişim, Tokat ve çevresindeki iller için de önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.