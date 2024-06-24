Anadolu Eğitim Sendikası (AES) Manisa İl Başkanı Yüksel Bayrak öğretmenlere 4 yıla 1 yıl olacak şekilde yıpranma payı verilmesi gerektiğini söyledi.MANİSA (İGFA) - Anadolu Eğitim Sendikası (AES) Manisa İl Başkanı Yüksel Bayrak "Öğretmenlerimiz gelecek nesilleri yetiştiren, çocuklarımızın hayata hazırlanmasında ve toplumun gelişmesinde önemli bir rol üstlenmektedir. Ağır çalışma koşulları, meslek hastalıkları başta olmak üzere birçok önemli sorunla da baş başa kalmaktadır. Yapılan iş ve mesleğin riskleri ve yıpratıcılığı sebebiyle bazı işlerde çalışanlar için emeklilik bakımından yıpranma (fiilî hizmet süresi zammı) hakkı uygulanmaktadır. Öğretmenlik mesleğinin de riskleri ve yıpratıcılığı göz önünde bulundurulduğunda öğretmenlere de 4 yıla 1 yıl olacak şekilde yıpranma payı verilmelidir" dedi.

İKRAMİYE MEMURLARA DA VERİLMELİDİR

AES Manisa İl Başkanı Yüksel Bayrak "Kamuda çalışan işçilere 1956 tarihinden beri 6772 sayılı Yasa uyarınca Cumhurbaşkanlığı Kararları ile her yıl yarım aylıkları tutarında 4 adet ilave tediye (ikramiye) ödenmektedir. 2018’de yapılan düzenleme ile de tüm emekliler bayramda ikramiye almaktadır. Bu durumda kamuda ikramiye almayan tek kesim memurlardır. Devletin çalışanlar arasında ayrım yapmaması gerekmektedir. Bu nedenlerle kamudaki tüm işçilerin aldığı, tüm emeklilerin aldığı ikramiyeden memurlar da yararlanmalıdır"şeklinde konuştu.