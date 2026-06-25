Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 2026 mezuniyet töreninde öğrenciler diplomalarını alarak mezuniyet sevinci yaşadı. İlçe Millî Eğitim Müdürü Sercan Kemik, gençlere 'Bilgi, vicdan ve merhametle ülkemize hizmet edeceksiniz' mesajı verdi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (TSO MTAL), 2026 yılı mezunlarını düzenlenen törenle uğurladı. Okul bahçesinde gerçekleştirilen programa Keşan İlçe Millî Eğitim Müdürü Sercan Kemik, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Yoğun katılımla gerçekleşen törende mezuniyet heyecanı ve gururu bir arada yaşanırken, öğrenciler eğitim hayatlarının önemli dönüm noktalarından birini geride bıraktı.

'ÜLKEMİZE EN İYİ ŞEKİLDE HİZMET EDECEKSİNİZ'

Törende konuşan İlçe Millî Eğitim Müdürü Sercan Kemik, sağlık alanında eğitim alan öğrencilerin gelecekte önemli sorumluluklar üstleneceğini belirterek, gençlere olan güvenini dile getirdi. Müdür Kemik, 'Bugün buradan mezun olan her bir gencimiz, geleceğin sağlık çalışanı olarak çok önemli bir sorumluluk üstleniyor. Sağlık alanında görev yapacak gençlerimizin aldıkları eğitimi bilgi, vicdan ve merhametle harmanlayarak ülkemize en iyi şekilde hizmet edeceklerine inanıyoruz. Yolunuz ve bahtınız açık olsun.' dedi.

Programda okul birincisi başta olmak üzere dereceye giren öğrenciler de ödüllendirildi. Okulu birincilikle tamamlayan öğrenciye plaket ve hediyeleri İlçe Millî Eğitim Müdürü Sercan Kemik tarafından takdim edildi.

Duygusal anların yaşandığı törende aileler de çocuklarının başarısına ortak olurken, öğrenciler alkışlar eşliğinde diplomalarını aldı.

Mezuniyet töreni, öğrencilerin sahneye davet edilerek diplomalarını almalarının ardından keplerini havaya fırlatmasıyla sona erdi. Büyük coşkunun yaşandığı anlarda öğrenciler ve aileleri mezuniyet sevincini birlikte kutladı. Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada ise mezun olan öğrenciler tebrik edilerek, eğitim süreçlerinde emeği geçen öğretmenlere ve velilere teşekkür edildi. Mezunlara sağlık, başarı ve mutluluk dolu bir gelecek temennisinde bulunuldu.