Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yaz tatilinde öğrenciler için verimli bir yaz tatili programı hazırladı. Kültür, sanat, bilişim, spor ve kişisel gelişime katkı sağlayacak içeriklerin yer aldığı programlarla çocuklar ve gençler yaz tatilinde hem eğlenecek hem de öğrenecek.

GAZİANTEP (İGFA) - Kültür, Sanat ve Bilim Yaz Etkinlikleri kapsamında çocuklardan gençlere, bilim meraklılarından sanat severlere kadar şehrin her kesimine hitap eden etkinlik programı hazırlandı.

6 Temmuz - 21 Ağustos tarihleri arasında sanat atölyesiyle 8- 16 yaş arası öğrencilere çeşitli eğitimler verilecek. Çocuk Sanat Merkezi, Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi Etkinlikleri, Çocuk ve Bebek Kütüphaneleri Atölye Çalışmaları, GBB Müzeleri Atölyeleri, Gaziantep Şehir Tiyatrosu Atölyeleri, Jale Tekinalp Yücel Mozaik Merkezi, Nizip Kültür Merkezi'nde ve çeşitli etkinliklerle çocuklar yaz tatilinde keyifli vakit geçirecek.

GASMEK Yaz Kursları'nda 29 Haziran - 31 Ağustos 2026 tarihleri arasında 7-15 yaş aralığındaki öğrencilere 36 merkezde 161 branşta eğitim verilerek potansiyellerini keşfetmeleri ve yeni beceriler kazanmaları sağlanacak.

Çocukların yaz tatilini aktif bir şekilde geçirmeleri için hazırlanan yaz okulu etkinliklerinde ise 81 merkez ve tesiste 198 branşta 6-15 yaş arası çocuklara çeşitli eğitim ve kurs faaliyetleri gerçekleştirilecek. Eğitimlerin yanı sıra 39 spor tesisinde yapılacak Yaz Spor Okulları ile çocukların fiziksel gelişimi, sportif becerileri ve sağlıklı yaşam alışkanları kazanmalarına destek verilecek.

Kültür, Sanat ve Bilim Yaz Etkinlikleri programlarına başvurular gaziantepkultursanat.com adresinden, GASMEK Yaz Kursları'na gasmek.gaziantep.bel.tr adresinden ve Yaz Spor Okulları'na başvurular ise spor.gaziantep.bel.tr adresinden yapılacak.

DOLU DOLU İÇERİĞİYLE HAZIRLANAN YAZ KURSLARIYLA ÖĞRENCİLERİN UFKU GENİŞLEYECEK

'Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin' ve 'Keşfet, Dönüştür, Yaşat' temalarıyla işlenecek olan eğitim atölyeleriyle çocuklara ve gençlere geri dönüşüm, sıfır atık yönetimi ve çevre bilinci aşılanması hedefleniyor.

Çocuk Sanat Merkezi'nde yer alan 300 inovatif atölye çalışmasının yanı sıra 6-11 yaş grubu çocuklara yönelik halk oyunları kursu düzenlenecek. Müzik Akademisi ile piyano, gitar, bağlama, keman, bateri, perküsyon, ney ve kanun enstrümanlarında toplam 1722 saatlik yoğunlaştırılmış profesyonel eğitim sunulacak.

Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nde yaz tatilinde 22 farklı programda 214 etkinlik yapılacak. Yaz Bilim Atölyeleri - Akademisi'nde Temmuz ve Ağustos ayları boyunca matematik, tasarım, robotik kodlama ve çevre odaklı özel programlar, Astronomi meraklıları için Haziran-Ağustos döneminde Gece Gözlem Etkinlikleri, 08-09 Ağustos tarihlerinde Perseid Gecesi Aile Kampı, Yaz Bilim Kampı ve TÜBİTAK Yaz Akademisi ve Deney Showlar organize edilecek. İleri Teknoloji Kursları'nda ise geleceğin mühendislerini yetiştirmek amacıyla yapay zekâ, Türk Hava Kurumu (THK) onaylı İnsansız Hava Aracı (İHA) Uçuş ve Model Uçak Eğitimleri, 3D Tasarım, OpenCV/YOLO ile Görüntü İşleme, PCB Elektronik Kart Tasarımı, Deneyap Siber Güvenlik ve Mobil Programlama eğitimleri verilecek.

Çocuk ve Bebek Kütüphaneleri Atölye Çalışmalarında Hasan Celal Güzel, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, Gaziantep Merkez ve Güvenevler kütüphanelerinde çocukların bilişsel gelişimini destekleyen drama, müzik, ritim, masal ve tasarım odaklı 450 farklı atölye kurulurken, Bebek Kütüphanesi'nde 0-60 ay arası bebek ve çocukların ebeveynleriyle katılabileceği sanat, drama, çocuk yogası, erken yaş İngilizce, lego, deney-gözlem, duyu bütünleme, temel yaşam becerileri ve masal-ritim odaklı 120 eğitim verilecek.