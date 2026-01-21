Tofaş Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi TOP 16 turu J Grubu ilk hafta karşılaşmasında sahasında Alman temsilcisi Alba Berlin'e 90-94 mağlup oldu.

BURSA (İGFA) - Basketball Champions League TOP 16 turunda J Grubu'nda yer alan TOFAŞ, ilk hafta karşılaşmasında Alman temsilcisi Alba Berlin'i konuk etti.

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan maça Alex Perez, Hugo Besson, Tolga Geçim, Yiğitcan Saybir, Marek Blazevic beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Yiğitcan Saybir ile buldu. Rakip sayılarına Hugo Besson, Alex Perez ve Tolga Geçim ile karşılık veren Bursa ekibi, 4.30'da 11-4 öne geçerken, Hugo Besson, Yiğitcan Saybir ve Alex'in sayıları farkı çift hanelere çıkardı: 16-6. Çeyrek sonunda Jordan Floyd ile skor bulan ev sahibi takım ilk periyodu 20-12 üstün kapattı.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci periyodun başında Isaiah Whaley ve Furkan Korkmaz'ın basketleriyle farkı yeniden çift hanelere (26-14) çıkaran TOFAŞ Basketbol Takımı, Lynn Kidd, Yiğitcan Saybir ve Marek Blazevic'in sayılarıyla rakibin farkı eritmesine izin vermedi ve 16. dakikada durumu 33-23 yaptı. Tolga Geçim, Alex Perez ve Hugo Besson ile skor bulmaya devam eden Mavi Yeşilli takım, soyunma odasına 43-34 önde girdi.

Üçüncü periyoda da Alex Perez, Marek Blazevic ve Jordan Floyd'un sayılarıyla başlayan TOFAŞ, 22.30'da skoru 49-39 yapsa da üst üste üçlükler bulan Alba Berlin 24. dakikada farkı 2'ye indirdi: 51-49. Alex Perez ve Marek Blazevic'in sayıları sonrası Jordan Floyd'un üçlükleriyle üstünlüğü elinde tutan Bursa temsilcisi, dördüncü periyoda 68-60 üstü girdi.

Son çeyreğe 12-0'lık seri ile başlayan Alba Berlin 31.30'da 68-72 öne geçerken, bu seriye Jordan Floyd'un basketi son verdi. Alex Perez'in üçlüğü sonrası Marek Blazevic'in basketiyle skoru 75-76 yapan ev sahibi takım, son 3 dakikaya 7 sayı farkla geride girdi: 77-84. Kalan bölümde Alex Perez, Jordan Floyd ve Hugo Besson ile sayılar bulan TOFAŞ, parkeden 90-94 mağlup ayrıldı.

Alba Berlin karşısında TOFAŞ'ta Alex Perez 23 sayı; Jordan Floyd ise 21 sayıyla takımın en skorer isimleri olurken; Hugo Besson 15 sayı ve Marek Blazevic 12 sayı kaydetti.

Gruplarında ilk 2 sırayı alan ekiplerin son 8'e kalacağı TOP 16 turuna mağlubiyetle başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, J Grubu 2. haftasında 27 Ocak Salı günü TSİ 20.30'da deplasmanda Yunan temsilcisi Karditsa Iaponiki ile karşılaşacak. Bursa ekibi, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise 24 Ocak Cumartesi günü saat 20.30'da evinde Galatasaray MCT Technic ile kozlarını paylaşacak.