Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya'da sporun yaygınlaşması, çocukların ve gençlerin sağlıklı alanlarda spor yapmalarını sağlamak için kentin birçok noktasında spor tesisleri yaptıklarını söyledi.

MALATYA (İGFA) - Başkan Er, Malatya Büyükşehir Belediyesinin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Malatya Bölge Müdürlüğü ile birlikte organize ettiği 'Minikler Yarıyıl Futbol Şenliği' turnuvasını izledi.

Yeşiltepe'de yapılan kapalı halı sahada oynanan turnuvayı TFF Bölge Müdürü Işılay Çalışkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Katipoğlu, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Mükremin Yağbasan, antrenör ve sporcuların aileleriyle birlikte izleyen Başkan Sami Er, çocuklara tatlı ikram etti.

ER; ÇOCUKLARIMIZ DAHA SAĞLIKLI ORTAMLARDA SPOR YAPMA İMKÂNINA KAVUŞUYOR

Çocukların heyecanına ve coşkusuna ortak olan Başkan Er, 'Onlarca saha yapıyoruz. Kulüpler, okullar, kurumlar ve mahalleler arası turnuva yapacağız, burada yetenekler ortaya çıkacak. Bu altyapıya da katkı sağlayacak. Daha onlarca tesis yapacağız. Çocuklarımızın spor yapmalarına imkân sağlayacağız' dedi.

Kısa bir süre önce 6 spor tesisinin açılışını gerçekleştirdiklerini anımsatan Başkan Sami Er, şunları kaydetti; 'Malatya'da inşa ettiğimiz büyük spor tesislerinin yanında kapalı halı saha, basketbol ve voleybol sahaları yapıyoruz. 6 spor tesisimizi, Millî Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin'in katılımıyla kısa bir süre önce hizmete açtık. Bu sahalardan birisi de şu an içinde bulunduğumuz Yeşiltepe'deki kapalı halı sahamız. Gençlerimizin çok güzel bir coşkusu var. Hocalarımız da burada, büyük bir memnuniyet olduğunu görüyoruz. Çocuklarımız kış gününde, kapalı ve güzel bir mekânda maç yapıyor. Malatya'nın her köşesinde bu tür spor tesisleri olacak. Malatya üst liglere hasret kaldı. Yeşilyurtspor'u Malatya'ya kazandırmaya çalışıyoruz. Malatya'nın evlatlarının da bu takımda yer alması adına antrenörlerimiz maçları izleyip, genç yetenekleri tespit ediyorlar. Bu kapsamda şehirde futbolu yaygınlaştırma hedefimiz var.'

Yeni inşa ettikleri tesislerle çocuk ve gençlerin daha sağlıklı ortamlarda spor yaptıklarını dile getiren Başkan Er, 'Okullar tatil, çocuklarımızın hem tatillerini en iyi şekilde değerlendirmesi hem de futbola olan özlemlerini gidermeleri için turnuva düzenledik. Cuma günü final oynanacak. Malatya'da bu turnuvalar çoğalacak' dedi.

14 takımın yer aldığı ve şenlik havasında geçen turnuvada 280 çocuk mücadele ediyor. Turnuva, 23 Ocak Cumartesi günü oynanacak final müsabakasıyla tamamlanacak.