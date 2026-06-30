Tofaş, otomotiv sektöründeki dönüşüme paralel olarak satış sonrası hizmetlerini güçlendirdi. Şirket, yaklaşık 7 milyon araçlık parkına 369 yetkili servis, 8 bini aşkın servis çalışanı ve elektrikli araçlara yönelik genişleyen altyapısıyla hizmet verirken, bağımsız servis markası Eurorepar Car Service'i de yıl sonuna kadar 450 servis noktasına çıkarmayı hedefliyor.

BURSA (İGFA) - Tofaş, otomotiv sektöründe elektrifikasyon, dijitalleşme ve bağlantılı araç teknolojilerindeki dönüşüme yönelik satış sonrası hizmet yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Şirket, satış öncesinden satış sonrasına, finansman, sigorta, ikinci el ve bağlantılı araç hizmetlerine kadar uzanan müşteri yolculuğunu uçtan uca yöneten yeni hizmet modeliyle dikkat çekiyor.

Tofaş Satış Sonrası ve Yedek Parça Direktörü Hüseyin Şahin, otomotiv sektöründe yaşanan dönüşümle birlikte müşteri beklentilerinin de değiştiğini belirterek, 'Satış öncesinden satış sonrasına kadar müşterimizin tüm yolculuğunu bütüncül bir anlayışla yönetiyor, yatırımlarımızı bu doğrultuda şekillendiriyoruz.' dedi.

Tofaş, bünyesindeki FIAT, Alfa Romeo, Jeep, Maserati, Peugeot, Citroën, Opel ve DS Automobiles markalarıyla Türkiye'de yaklaşık 7 milyon araçlık parka hizmet verirken, Türkiye genelinde 369 yetkili servis noktası, 38 bölgesel ve 2 ana yedek parça deposu, 8 bini aşkın servis çalışanı ve 2 bin araçlık ikame araç filosuyla satış sonrası organizasyonunu sürdürüyor.

Bu arada elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasına paralel olarak servis altyapısını da güçlendiren Tofaş, 319 yetkili servisini elektrikli araçların bakım ve onarımı için hazır hale getirdi. Bunlardan 211'i batarya değişimi ve yüksek voltaj sistemleri gibi ileri seviye işlemleri gerçekleştirebilecek donanıma sahip olurken, 130 servis ise TSE K646 elektrikli araç servis standardı sertifikasını aldı.

Şirket ayrıca elektrikli araç kullanıcılarına ev tipi şarj ünitesi, mobil şarj çözümleri ve farklı mobilite hizmetlerini kapsayan destek paketleri de sunuyor.

Bursa'da faaliyet gösteren Müşteri İlgi Merkezi yaklaşık 180 kişilik ekibiyle yılda 600 bin müşteri temasını yönetirken, satış öncesinden satış sonrasına kadar geniş bir hizmet ağına destek sağladığını ifade eden Hüseyin Şahin, 'Tofaş'ın bağımsız servis markası Eurorepar Car Service de büyümesini sürdürüyor. 2021 yılında 85 servis noktası bulunan yapı, bugün 72 ilde 380 servis noktasına ulaştı. Aynı dönemde yıllık servis girişleri 70 binden 250 bine yükselirken, Euro bazında cirosu da sekiz kat arttı. Yıl sonuna kadar hedefimiz servis ağını 80 ilde 450'nin üzerine çıkarmak' diye konuştu.